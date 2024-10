Encore traumatisée par un passé douloureux, une chienne fait chaque jour de nouveaux efforts pour vaincre ses peurs grâce à l’amour de sa nouvelle famille (vidéo)

Stella, une gentille femelle Berger Allemand, a connu la pire facette du genre humain. Maltraitée, affamée et abandonnée par ses anciens propriétaires, la boule de poils est encore traumatisée par ce qu’elle a vécu et a développé plusieurs troubles anxieux. Depuis 3 ans, la gentille chienne a heureusement été adoptée par une famille aimante qui fait de son mieux pour l’aider à surmonter ses traumatismes avec patience et amour.

À la suite d'événements traumatiques, les chiens et les chats peuvent développer de la peur, des troubles anxieux et des problèmes de comportement. C’est le cas de Stella, une gentille femelle Berger Allemand qui est encore marquée par son lourd passé. Ses anciens maîtres l’ont en effet maltraitée, affamée et abandonnée dans un désert du sud de la Californie (États-Unis). Bien qu'elle ait vécu dans un foyer aimant ces 3 dernières années, la chienne se souvient encore du traumatisme qu'elle a subi.

Une peur panique de sortir

Comme le rapporte Newsweek, même 3 ans après avoir été secourue, Stella est toujours nerveuse à l'idée de quitter la maison.

Dans une vidéo TikTok du 22 septembre, on la voit ainsi refuser de sortir sans son harnais. Dès l’entrée de la maison, Stella se fige, terrorisée, et commence à gémir et pleurer. Son propriétaire l’attendait pourtant dehors, mais la chienne avait bien trop peur de sortir.

Stella a également développé d’autres peurs. Dès qu’elle doit prendre un bain, elle n’arrête pas de trembler et de pleurer et elle gémit aussi parfois en regardant la fenêtre. Dans ces cas-là, ses maîtres font de leur mieux pour la rassurer et lui changer les idées.

« Vous ne l'avez pas brisée »

Même si elle est encore marquée par son passé 3 ans après son adoption, Stella progresse tous les jours. Sa famille est du reste prête à lui accorder tout le temps et la patience dont elle aura besoin. Ses maîtres l'ont déjà aidée à s'adapter à sa nouvelle vie et ils ont adoré la voir s’épanouir lentement, mais sûrement.

Stella est sans aucun doute sur la bonne voie. Une des dernières vidéos partagées par ses maîtres sur TikTok la montre ainsi faisant face à sa peur de sortir.

Si elle tremble encore, la chienne a néanmoins réussi à sortir sans harnais ni laisse ! Ses propriétaires ont d’ailleurs un message à transmettre à ceux qui l'ont maltraitée : « Vous perdez, vous ne l'avez pas brisée ! » Une belle revanche pour Stella qui profite enfin de l’amour qu’elle a toujours mérité !