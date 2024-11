En voiture avec son chauffeur, une actrice témoin d’un accident avec un chien se lance dans une mission de sauvetage

Carla Abellana est connue pour ses apparitions sur le grand et le petit écran. Toutefois, avant d’être une actrice, elle est surtout une amoureuse des bêtes et réalise d’ailleurs du bénévolat dans une association. Alors, quand un chien a eu besoin d’aide après s’être fait renverser sur la route, elle n’a pas hésité une seule seconde.

Carla Abellana, actrice philippine notamment connue pour son personnage Georgina Balay dans la série Widows' War, est suivie par des millions d’internautes sur les réseaux sociaux. Sur son compte Instagram, elle poste régulièrement des photos d’elle, de produits publicitaires ou de moments de sa vie. Mais récemment, elle a souhaité utiliser sa notoriété pour présenter Puppy, son nouveau chien, et faire de la prévention.

Puppy ne vient ni d’un élevage, ni d’un refuge. Le chien de race Askal était errant avant de croiser le chemin de Carla. La rencontre a d’ailleurs eu lieu dans les pires conditions, puisque le quadrupède a vécu un véritable calvaire ce jour-là.

@carlaangeline / Instagram

Un grave accident de la route

Il traversait inconsciemment la route lorsqu’un véhicule l’a percuté de plein fouet. Carla, qui se trouvait dans une voiture avec son chauffeur Kuya Bong à cet instant, a repéré l’animal en détresse et en a eu le cœur brisé. Comme l’a rapporté le Philippine Star, elle a demandé à Kuya Bong de se stationner pour aller secourir l’animal : « J'ai dû supplier Kuya Bong de s'arrêter immédiatement. Je ne pouvais pas le laisser là, qu’il soit vivant ou non » témoignait-elle.

Une fois le véhicule stationné, elle s’est munie d’une couverture et s’est précipitée sur le bas-côté pour rejoindre le chien. Lequel était en piteux état, mais en vie : « Il n'avait que la peau sur les os, semblait très jeune et un peu froid au toucher. Mais il clignait encore des yeux. C'est à ce moment-là que j'ai su que nous devions agir rapidement pour l'amener à l'hôpital vétérinaire ouvert 24h/24 et 7j/7 le plus proche » partageait-elle.

Un message de prévention

Carla a rassuré le rescapé sur le trajet vers la clinique et, une fois sur place, a attendu le diagnostic du vétérinaire avec beaucoup de stress. À sa grande surprise, la boule de poils n’avait ni fracture, ni os cassé et pas de blessure interne non plus. Il s’agissait d’un « véritable miracle » pour elle. Le quadrupède se remet désormais de ce terrible accident entre les bonnes mains des vétérinaires.

De son côté, Carla a imploré sa communauté d’être vigilante et d’aider les animaux en détresse si elle se retrouve confrontée à une situation similaire : « S'il vous plaît, arrêtez-vous pour les animaux sur la route. Je vous en supplie. Et si vous pouvez sauver une vie, faites-le », concluait-elle.