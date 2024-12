En visitant un site archéologique romain, une jeune femme découvre avec surprise qu’un chien errant vit sur les lieux (vidéo)

Viminacium, Mediana, le palais de Galère à Gamzigrad, Sirmium… La Serbie est un pays riche en vestiges romains. Danie, une voyageuse TikTokeuse, visitait l’un de ces sites archéologiques antiques lorsqu’elle a fait une adorable rencontre : un gentil chien errant, heureux de la saluer.

Un résident inattendu

Dans une vidéo TikTok relayée par PetHelpful, Danie a immortalisé cette rencontre imprévue. Caméra à la main, on la voit s’approcher d’un sol en mosaïque sur lequel se tient un chien, visiblement heureux de rencontrer de nouveaux visiteurs à en juger par le mouvement de sa queue. On entend aussi Danie s’adresser gentiment à lui et lui demander s’il aime l’histoire ancienne.

Le toutou semble peu ému par les vestiges qui l’entourent et pense certainement que ces gentilles personnes sont là pour le voir et le saluer. Il habite simplement sur ce site archéologique, comme nombre de ses congénères dans le monde.

Des animaux férus d’histoire ?

Dans les Balkans et dans d’autres régions du monde, de nombreux sites archéologiques abritent des animaux errants. Ces lieux fréquentés par les hommes sans être sur-urbanisés sont souvent un paradis pour les chats et chiens livrés à eux-mêmes. Des abris leur sont même parfois dédiés et des bénévoles peuvent venir les nourrir.

© AFP / Le Matin

L’un de ces toutous errants a récemment fait sensation sur Internet en escaladant l’une des pyramides de Gizeh, tandis que les chiens qui ont pris possession des ruines de Pompéi sont bien connus des touristes.

© Wander Italy with Anna / Facebook

Beaucoup d'entre eux mènent une vie confortable en faisant la sieste à l’ombre d’un morceau d’Histoire. Cela semble être le cas du chien que Danie a rencontré en Serbie. Ce chien heureux qui s’est approprié des vestiges antiques a d’ailleurs attendri bon nombre d'internautes.

A lire aussi : Un Staffordshire Bull Terrier est devenu inséparable de son meilleur ami perroquet (vidéo)

© @lifeof.danie / TikTok

« C'est l'archéologue », a commenté l’un d’entre eux. « À ton avis, qui a tout déterré ? Il montre juste son dur labeur. », a ajouté un autre avec humour. Même si ce toutou aime certainement creuser des trous, il apparaît davantage comme le plus mignon des guides touristiques !