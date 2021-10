En poursuivant un groupe de mouettes à la nage, un chien manque de se noyer jusqu'à l'intervention des secouristes

Samedi 2 octobre, la police de la Nouvelle-Galles du Sud a lancé une opération de sauvetage après qu'un chien ait manqué de se noyer. L'animal a été captivé par des oiseaux.

Cooper s'est attiré quelques ennuis et s'est mis dans une situation délicate. Le Springer Anglais se promenait avec sa famille près de la baie de Bedlam à Gladesville, dans la banlieue nord de Sydney, lorsqu'il s'est soudainement précipité dans l'eau.

Curieux et aventureux, l'animal a nagé environ 200 mètres dans l'océan. La cause ? Un groupe de mouettes nichant sur un yacht amarré lui a fait de l'œil.

D'après le site web d'actualités news.com.au, Cooper a commencé à tourner en rond lorsque les volatiles ont pris leur envol au-dessus de lui. Ses propriétaires se sont mis à paniquer, quand ils ont remarqué que leur compagnon à 4 pattes se fatiguait de plus en plus... Allait-il s'en sortir indemne ?

© NSW Police Force

Les autorités locales à la rescousse du chien

Heureusement, le chien semble être né sous une bonne étoile. Par une coïncidence surprenante, un bateau de la NSW Police Marine Area Command's passait dans le coin. Au départ, l'équipe de secours pensait qu'un nageur rencontrait des difficultés pour rejoindre la terre ferme.

En s'approchant de plus près, les policiers ont finalement repéré le canidé, éreinté et effrayé. Ils l'ont immédiatement récupéré et fait monter à bord de leur embarcation.

Cooper, trempé jusqu'aux os, a pu être rendu à ses parents adoptifs en toute sécurité. Ces derniers, soulagés, ont exprimé leur immense gratitude envers les sauveteurs.

Le récit héroïque a été partagé sur la page Facebook de la police de la Nouvelle-Galles du Sud. Le post a recueilli plus de 18 000 mentions « j'aime » et 2 400 commentaires positifs à ce jour.

La famille du rescapé a tenu à publier une photo de Cooper, pour montrer qu'il se porte bien, malgré sa récente mésaventure au milieu des vagues et des mouettes aguicheuses...

© Michelle Piccolo