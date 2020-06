En mission pour sauver une trentaine de chiens, ils finissent par secourir plus de 180 Yorkshires dans un foyer !

En intervenant chez un couple de seniors qui s’était retrouvé dépassé par le nombre de chiens vivant sous son toit, les bénévoles s’attendaient à en sauver 30. Il s’est avéré qu’il y en avait 6 fois plus.

On parle de syndrome de Noé lorsqu’une personne accumule les animaux chez elle, se retrouvant avec un nombre ingérable à mesure que ces derniers se reproduisent. Une situation chaotique, dont les conséquences sont fâcheuses tant sur le propriétaire que sur les bêtes elles-mêmes. En Californie, la San Diego Humane Society a eu affaire à un cas typique de syndrome de Noé, comme le rapporte The Dodo.

Un couple de personnes âgées avait appelé l’association à l’aide, indiquant qu’ils élevaient une trentaine de chiens de race Yorkshire Terrier. En arrivant sur les lieux, toutefois, les bénévoles se sont rendu compte qu’il y en avait en fait 92 à sauver. La maison était littéralement saturée de canidés. Ces derniers vivaient dans de très mauvaises conditions.

L’équipe de la San Diego Humane Society a mis plusieurs heures à les évacuer et à les transporter vers son refuge. Tous les chiens souffraient de problèmes de peau et avaient le poil très sale et emmêlé. Kelli Schry, responsable de la communication de l’association, parle également de plusieurs cas de « déformations des pattes arrière et d’infections auriculaires nécessitant des traitements poussés. »

Les quadrupèdes ont reçu soins, toilettage et attention de la part des bénévoles et des vétérinaires. Leur état s’est considérablement amélioré. La San Diego Humane Society a néanmoins découvert par la suite que le couple avait caché davantage de chiens dans une autre propriété, ainsi que dans un camping-car. De plus, des chiennes avaient mis bas entretemps. Au total, donc, le nombre de chiens secourus était finalement de 183.

Des faits nouveaux qui ont donné lieu à des poursuites, alors que ces dernières n’avaient pas été envisagées initialement en raison de la coopération des propriétaires. Ils ont plaidé coupable de négligence et ont fait l’objet d’une interdiction de 10 ans de détenir des animaux.

Grâce à l’intervention de la San Diego Humane Society, les Yorkshire Terriers ont, pour la plupart, été adoptés assez rapidement. D’autres devaient attendre encore un peu, car ils avaient besoin de plus de soins.