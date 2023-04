En entendant des miaulements dans la pièce voisine, une chienne venant d'accoucher décide d'agrandir sa famille

Kela, une croisée Dogue Allemand, était en fin de grossesse quand elle a été recueillie et placée au refuge du comté de Jackson (Jackson County Animal Shelter), dans l’Etat du Michigan.

Malgré tous les efforts déployés par le personnel, la chienne avait du mal à trouver un couchage confortable. Elle s’allongeait sur une bassine qui était trop petite pour elle et ne pouvait certainement pas accueillir les chiots à naître.

Le Jackson County Animal Shelter a demandé, via Facebook, si quelqu’un disposait d’un plus grand modèle dont il n’avait plus besoin. Quelques heures plus tard, la grande bassine a été amenée au refuge. Elle a été garnie de couvertures et Kela se s’est pas fait prier pour s’y installer. Elle est arrivée à point nommé.

La structure d’accueil a, en effet, annoncé le lendemain que Kela venait de donner naissance à 10 chiots. « Merci beaucoup pour le don de la bassine. Juste à temps ! », indiquait le post.



Jackson County Animal Shelter - Michigan / Facebook

Kela s’est tout de suite mise en mode maman dévouée et attentionnée, aux petits soins de sa progéniture, raconte The Dodo.

Quelques jours plus tard, le Jackson County Animal Shelter a recueilli un chaton en grande détresse. Il a été découvert seul, sans sa mère ni le reste de sa portée. Il n’arrêtait pas de miauler.

Kela entendait les cris désespérés du petit félin qui était dans la pièce voisine. Dès lors, elle n’avait qu’une idée en tête : aller le voir. Quand elle ne s’occupait pas de ses petits, elle se postait devant la porte et la grattait.

« C’était son idée à 100% »

Les bénévoles ont fini par lui ouvrir, et la chienne s’est précipitée vers la caisse où se trouvait le petit minet. « Nous ne lui avons pas proposé le chaton ; elle a insisté sur le fait qu'elle avait besoin de lui », explique le refuge sur sa page Facebook.

Après discussion, il a été décidé de présenter le chaton à Kela. Elle l’a tout de suite accepté et intégré parmi ses chiots. « Elle a immédiatement commencé à le toiletter. C’était son idée à 100% ».

Jackson County Animal Shelter - Michigan / Facebook

Pour le moment, l’intégration du chaton se passe à merveille. Les bénévoles surveillent toutefois la situation de très près et préparent une solution en cas de problème. Kela, elle, ne semble pas avoir l’intention de se séparer de son 11e petit de sitôt.