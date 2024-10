En découvrant qu’un chien de 8 ans devait être euthanasié dans les heures suivantes, une femme a laissé parler son cœur et l'a adopté

Après avoir été récupéré par les services animaliers de sa ville, Henny a été placé à l’adoption et attendant patiemment que quelqu’un lui donne sa chance. Cela n’est malheureusement jamais arrivé et le canidé s’est retrouvé sur la liste des euthanasies. Heureusement, il avait une bonne étoile au-dessus de sa tête.

A 8 ans, Henny devait profiter d’une retraite bien méritée comme tous les chiens de son âge. Au lieu de cela, la vie du quadrupède allait prendre fin dans les prochains jours, car il était en tête des prochaines euthanasies au refuge. Toutefois, pour Lacy Moore, cette issue était inacceptable.

L’étudiante américaine originaire de Georgie a découvert l’histoire du canidé et a été profondément bouleversée. Pour Newsweek, elle s’est confiée en rapportant qu’elle avait pleuré ce jour-là en imaginant que la vie d’Henny pourrait prendre fin de cette façon. Elle est alors allée au refuge pour proposer de l’accueillir en tant que famille relais.

@lacyrmoore / TikTok

Beaucoup d’incertitudes

Au départ, Lacy s’est posé beaucoup de questions, car sa décision était précipitée. En effet, elle ne connaissait pas Henny et s’apprêtait à l’accueillir. Elle ne savait pas comment le chien réagirait une fois chez elle, mais a vite été rassurée en sa présence : « Je ne savais pas comment il réagirait en dehors du refuge. Mais, finalement, il s'est immédiatement adapté à ma maison. C'était comme s'il avait toujours été là », a-t-elle partagé.

En effet, le toutou renommé Hendrix par sa bienfaitrice s’est aisément fait à son nouvel environnement. Il semblait reconnaissant d’avoir échappé au pire et profitait de chaque instant avec sa sauveteuse. Il a même retrouvé son âme de chiot en jouant comme s’il avait plusieurs années de moins.

C'était une évidence

Au fil des jours, Lacy s’est beaucoup rapproché du toutou. Au départ, elle souhaitait simplement l’accueillir temporairement, en attendant qu’il trouve sa maison pour toujours. Finalement, leurs liens se sont renforcés et elle n’a plus souhaité le laisser partir : « Ce n'était pas prévu au départ, mais j'ai décidé qu'il n’irait nulle part ailleurs que chez moi. C'est le plus gentil des garçons et j'ai dit au refuge que je l'adopterais ».

Hendrix vit désormais auprès de celle qui lui a laissé une chance et qui l’aime sans condition. En partageant son histoire sur les réseaux sociaux, Lacy souhaitait sensibiliser sa communauté : « S'il vous plaît, allez-y et accueillez ou adoptez si vous le pouvez, nous devons sauver ces bébés [...] Adoptez, n'achetez pas », implorait-elle.