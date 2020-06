En 10 ans, cette adolescente a déjà récolté près de 40 000 euros en faveur des animaux abandonnés

© Haley Hooper

Haley Hooper vient en aide aux animaux depuis sa tendre enfance et n’a jamais manqué d’imagination pour le faire. Créatrice d’un évènement caritatif à seulement 9 ans, elle a réussi à récolter des dizaines de milliers de dollars en faveur des chiens et chats des refuges.

Alors qu’elle avait 16 ans, Haley Hooper avait déjà pu réunir 43 000 dollars (38 000 euros environ) pour les animaux en difficulté. 7 ans plus tôt, elle avait, en effet, fondé le Kingswood Fun Run, un évènement à travers lequel elle combinait ses 2 passions : la course à pied et l’animal.

Enfant, elle était déjà très sensible à la cause animale. A 6 ans, elle avait eu son premier chien, Penny. Plus tard, elle commençait à venir en aide aux canidés, chats et autres bêtes errantes.

En créant le Kingswood Fun Run et malgré son très jeune âge à l’époque (9 ans), elle avait mis en place une épreuve sportive à la fois ludique et solidaire, qui a permis depuis de récolter d’importantes sommes d’argent pour le compte de la Humane Society d’Atlanta, en Géorgie (Sud des Etats-Unis).

12 coureurs étaient au rendez-vous lors de la première édition. La dernière en date, qui a eu lieu en août 2019, a vu une centaine de participants de tous âges sur la ligne de départ, répartis sur plusieurs épreuves de distances : 400, 800, 1600 et 5000 m. D’année en année, les sponsors ont été de plus en plus nombreux à soutenir l’initiative.

En 2017, Haley Hooper faisait part de sa fierté et de son émotion à The Dodo en apprenant que ces fonds avaient permis de sauver une soixantaine de chiens d’une usine à chiots. Aujourd’hui, le total des dons réunis grâce à elle atteint 84 000 dollars, soit près de 75 000 euros. En avril 2019, elle s’est vu décerner pour cela le « Heart of the Humane Society Award » de la part de l’association.

Plus récemment, la jeune femme est entrée à l’université Northwestern, à Chicago (Illinois). Elle poursuit, bien évidemment, son combat pour l’aide et la protection des animaux parallèlement à ses études. Même si son objectif était d’atteindre la somme de 100 000 dollars avant son entrée à l’université, elle s’en est tout de même bien approchée et ses efforts ont été décisifs pour de nombreuses vies animales.