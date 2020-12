Émue par cette chienne Husky au destin scellé, elle décide de l'adopter pour lui sauver la vie. Elle finit par secourir une portée entière !

A 24 heures de la date fatidique, une chienne a été sauvée de l’euthanasie et a pu mettre bas dans les meilleures conditions. Personne ne s’était aperçu qu’elle était enceinte.

Terri Braunworth est la fondatrice de Palomino Valley Pet Rescue, une association dédiée au sauvetage d’animaux en détresse et basée à Sparks, dans l’Etat du Nevada.

Quand elle a su qu’une chienne Husky Sibérien n’avait plus qu’un jour à vivre, elle s’est empressée d’envoyer quelqu’un au refuge où elle se trouvait pour la récupérer et l’arracher à son sort. Le membre de l’association a ainsi effectué le trajet de plus de 3 heures vers Merced, en Californie, et est revenu avec Maya, la miraculée.

Dans son ancien refuge, personne ne voulait adopter Maya, car elle était trop nerveuse et passait son temps recroquevillée dans son coin, d’après KOLO 8. Dans pareils cas, certaines structures d’accueil fixent une date butoir, au bout de laquelle la vie de l’animal est abrégée s’il n’a pas été placé. Désormais, elle n’avait plus rien à craindre ; était hébergée dans une pension pour animaux de compagnie à Sparks.

Quelques jours après son arrivée, elle commençait à afficher un comportement étrange. Le personnel a fini par comprendre : la chienne était sur le point d’accoucher. Pourtant, elle n’avait montré aucun signe de grossesse jusque-là.

Quoi qu’il en soit, Maya a donné naissance à 7 adorables chiots, tous en bonne santé. Ils ont bien grandi depuis et pourront être proposés à l’adoption dès le weekend prochain.

Quant à leur mère, elle sera confiée à une famille d’accueil pendant quelques temps, auprès de laquelle elle poursuivra sa socialisation et continuera d’apprendre à refaire confiance aux humains. Ensuite, Maya pourra être adoptée à son tour et commencer sa nouvelle vie.