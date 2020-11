Ému, un propriétaire fond en larmes quand il retrouve son chien grâce à une vidéo d'adoption après 200 jours de recherches ! (Vidéo)

Introuvable depuis 6 mois, Blue a finalement pu retrouver sa famille grâce à une vidéo postée sur les réseaux sociaux. Son propriétaire n’a pas hésité à effectuer un très long voyage pour le ramener à la maison.

En mars dernier, Blue, un croisé Pitbull, avait disparu de la maison de son propriétaire Pat Livesay, qui vivait alors dans le Tennessee. L’homme avait tout essayé pour le retrouver, mais en vain, rapporte The Dodo.

Ce qu’il ignorait, c’est que quelque temps plus tard, son chien, qui cherchait un lieu où s’abriter, s’est présenté au domicile d’un parfait inconnu. Celui-ci a ensuite contacté le refuge local, celui du comté de Washington, dont un employé est allé le chercher. Entretemps, Pat Livesay avait dû déménager. Il s’est installé dans l’Etat du Texas pour son travail.

Blue, lui, s’est montré adorable avec tout le monde au refuge. « Il était un peu timide au départ et ne s’approchait pas trop de ses congénères, mais il était extrêmement affectueux envers les gens et le personnel », raconte Tammy Davis, directeur exécutif de l’établissement.

A cause de la pandémie de Covid-19, le refuge a dû mettre fin aux visites sans rendez-vous. L’équipe a alors eu une idée pour donner de la visibilité à Blue et augmenter ses chances d’être adopté. Elle a tourné une vidéo où on peut le voir s’amuser à rapporter son jouet préféré, une balle bleue. La séquence a été postée sur la page Facebook du refuge, et c’est là que Pat Livesay a immédiatement reconnu son compagnon.

« C’est mon garçon, son nom est Blue ! Disparu depuis la fin mars ! S’il vous plaît, expliquez-moi comment procéder pour le récupérer », a-t-il écrit en commentaire sous la publication. Pour prouver ses dires, il a envoyé des photos du canidé, notamment des clichés où il jouait avec une balle similaire à celle apparaissant dans la vidéo.

Pat Livesay a effectué le long trajet de 2000 km pour revoir son ami Blue. Des retrouvailles extrêmement émouvantes et qui ont été filmées :