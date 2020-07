Ému par la touchante détermination de ce chien de refuge, ce journaliste finit par craquer ! (Vidéo)

Les reportages à propos des refuges pour chiens sont légion, mais il n’est pas courant qu’un journaliste venu couvrir le sujet finisse par adopter l’un des pensionnaires. C’est pourtant précisément ce qui s’est passé ici.

C’est une scène très émouvante que nous fait découvrir Démotivateur et qui a eu lieu en 2019. Ce jour-là, un journaliste rendait visite à un refuge pour chiens pour y réaliser un reportage. Alors qu’il se trouvait sur les lieux, entouré de quadrupèdes abandonnés, l’un d’eux a décidé de s’approcher de lui.

Contre toute attente, et alors que l’animal et le jeune homme ne se connaissaient pas, une sorte de connexion s’est mise en place entre les 2 à l’initiative du canidé. Celui-ci s’est, en effet, dressé sur ses pattes arrière pour s’agripper à la jambe du reporter, qui n’en revenait pas. Le chien réclamait de la tendresse et le journaliste, à la fois surpris et très ému, ne l’a pas déçu.

Ses caresses sur la tête et le cou et ses paroles douces semblaient apaiser profondément cet adorable chien, qui ne voulait plus le quitter.

Heureusement, ce moment extrêmement précieux a été filmé et la vidéo a été publiée notamment sur la plateforme YouTube en janvier 2019. On y apprend une excellente nouvelle : le journaliste aurait décidé d’adopter le chien.

En voyant leur rencontre, l’issue paraissait inévitable. Ces 2 là semblent avoir été réunis par le destin…

De très nombreux chiens attendent, eux aussi, leur chance dans les refuges. Ils ont énormément d’amour à donner et cette scène en est l’une des plus belles preuves.

