Elle laisse sa chienne à la pension en espérant qu'elle se fasse des amis mais cela ne se passe pas comme prévu

Nikki Sykora, alias « @niknak272727 » sur TikTok, est une jeune étudiante en médecine dentaire originaire du Michigan. Elle est aussi propriétaire d’une adorable chienne d’un an, une croisée Bouvier Bernois / Caniche répondant au nom de Maisy.

Elle l’avait adoptée alors qu’elle entamait sa 2e année d’études à l’Université du Michigan. Comme elle ne pouvait pas constamment être à ses côtés, elle avait commencé à l’emmener 2 fois par semaine à la pension canine. Le but était que Maisy ne se sente pas seule à la maison et qu’elle renforce sa socialisation en se faisait des amis parmi ses congénères.



« Je n'ai pas d'autres chiens à la maison, alors j'espérais la voir apprendre à jouer avec ses semblables à la garderie », explique, en effet, Nikki Sykora à Newsweek.

L’établissement permet à ses clients propriétaires canins d’observer leurs chiens en temps réel via les caméras qui y sont installées. Quand Nikki Sykora a découvert le comportement de sa chienne par le biais de ce dispositif, elle a remarqué « qu'au lieu de jouer avec les chiens, elle s'attachait beaucoup aux éducateurs de la garderie ».

En fait, la jeune femme n’était qu’à moitié surprise. « Maisy est extrêmement orientée vers les gens et très attachée à ses humains, dit sa maîtresse. Elle est également en phase avec les émotions humaines, ce qui façonne sa personnalité hilarante et extravertie. Je pense que cette vidéo reflète son fort désir d'être avec les personnes qui l’entourent et son caractère amusant ».

« Sa socialisation avec les autres chiens s'est grandement améliorée »

On peut effectivement voir dans une de ses publications TikTok que, après avoir arboré un large « sourire » dans la voiture en se rendant à la garderie, Maisy préférait rester seul dans son coin pendant que les autres canidés s’amusaient en meute.

Nikki Sykora assure néanmoins que sa chienne n’est ni isolée, ni malheureusement. C’est simplement sa manière d’être, d’autant plus qu’elle a affiché des progrès depuis. « Sa socialisation avec les autres chiens s'est grandement améliorée depuis qu'elle est à la garderie, malgré ce que l’on voit sur la photo », indique l’étudiante.