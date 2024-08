Elle fête son anniversaire en lançant une cagnotte pour soigner un chien ayant perdu l'usage de ses pattes

Newman n’est plus tout jeune, mais ce n’est pas l’âge qui cause le plus de problèmes à ce chien sauvé de l’errance depuis peu. Ce qui le fait souffrir, c’est une malformation articulaire dont il ne peut se remettre qu’en étant opéré. Pour financer l’intervention et les soins, une cagnotte solidaire a été créée par la fondatrice d’une association de protection animale.

Dana Frye, fondatrice de LaPAW Animal Rescue à Lake Charles, en Louisiane (Etats-Unis), fête son 80e anniversaire. Elle ne souhaite toutefois pas de cadeau ; en lieu et place, elle a lancé une cagnotte solidaire en vue de récolter suffisamment de fonds pour opérer un chien.



Dana Frye / Facebook

Ce dernier est un croisé Labrador Retriever / Catahoula de 8 ans et répondant au nom de Newman. Il souffre de dysplasie de la hanche depuis des années, rapporte KPLC 7 News.

Ses têtes fémorales pressent contre l’os pelvien, ce qui lui cause des douleurs atroces et l’empêche de marcher normalement. La seule solution à ce problème est une intervention chirurgicale consistant à retirer la tête de chaque fémur. L’opération lui permettra de retrouver un certain confort et sa mobilité.

Cela l’aidera également à prendre un nouveau départ en découvrant la vie de famille après l’errance et son séjour au refuge. Newman avait, en effet, été découvert par une habitante alors qu’il pleurait sous le porche de sa maison après avoir été effrayé par les feux d’artifice du 4 juillet, la fête de l’Indépendance américaine. La personne en question l’avait recueilli, puis confié à Dana Frye qui l’a aussitôt transporté à la clinique vétérinaire.

Objectif : 2000 dollars

Les examens qui y ont été effectués ont donc révélé la malformation articulaire et le coût de l’opération est estimé à 2000 dollars, soit 1800 euros.

Avec l’aide d’une autre association locale, la Humane Society of Louisiana (HSLA) en l’occurrence, Dana Frye a eu l’idée de créer la cagnotte à l’occasion de son anniversaire.

Dana Frye / Facebook

« Nous apprécions et applaudissons les efforts de Dana qui profite de son anniversaire pour aider un animal dans le besoin, a déclaré Jeff Dorson, directeur de la HSLA. Cela en dit long sur son altruisme et l’exemple qu’elle donne en matière de service à son prochain et aux autres créatures. Nous espérons et prions pour que les propriétaires d'animaux, les chefs d'entreprise et les fondations contribuent à apporter à Newman l'aide dont il a besoin et qu'il mérite. »