Elle décore son sapin de Noël sur le thème des 101 Dalmatiens par amour pour cette race de chien

Les fêtes de fin d'année sont l'occasion de ressortir les jolies décorations bariolées et, bien sûr, un beau sapin. Au Royaume-Uni, une famille a choisi un thème qui lui tient à cœur : les Dalmatiens.

Noël est un beau rêve blanc tacheté de noir chez les McMullen. Cette année, la famille, qui vit à Splott, au Royaume-Uni, a décidé de décorer son sapin sur le thème des 101 Dalmatiens. Oui, il y a exactement 101 décorations sur l'arbre ! Et elles ont quasiment toutes été fabriquées à la main par Nichola, la maman.

Foulards, nœuds rouges initialement prévus pour les cheveux, costume de Cruella de sa fille, jupe blanche sur laquelle des points noirs ont été collés, Nichola a donné un second souffle à tous ces objets soigneusement récupérés.

« Il y a même des jouets des menus Happy Meal de McDonald's datant des années 1990 », a-t-elle confié à Teamdogs. « J'aimerais avoir un arbre tacheté chaque année. Nous pourrions chercher quelques décorations différentes pour l'année prochaine, juste pour changer un peu. Les chiens s'intéressent à l'arbre – je pense que les taches les attirent. »

© Nichola McMullen

Une passion pour les Dalmatiens qui traverse les âges

Le choix de Nichola McMullen n'est pas surprenant, quand on connaît son amour profond pour les Dalmatiens. Et cette passion semble héréditaire. Sa grand-mère possédait un chien de cette race et sa fille Layla-Rose, âgée de 2 ans, « est obsédée par les taches ou tout ce qui a trait au Dalmatien ».

© Nichola McMullen

Aujourd'hui, la maman de 31 ans est heureuse de pouvoir compter sur la présence de Puds, son toutou bien-aimé à la robe parsemée de points noirs. Ce dernier a fait 9 chiots, dont l'un d'entre eux, Snoop, habite non loin de la résidence des McMullen. « Nous avons eu le plaisir d'élever les beaux chiots. Nous aurions adoré les garder tous si nous avions eu de la place », a déclaré la cynophile.

© Nichola McMullen

Afin de lui faire plaisir, ses proches lui avaient même organisé une fête surprise sur ce thème pour fêter son trentième anniversaire comme il se doit.