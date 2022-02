EHPAD : un droit de visite des animaux pour améliorer le bien-être des séniors, la ville de Paris y réfléchit

Accepter les animaux dans tous les Ehpads parisiens, qu’il s’agisse des compagnons des résidents ou de visites de chiens organisées par des associations. C’est la demande que formulera le groupe MoDem, Démocrates et Ecologistes à l’occasion du prochain Conseil de Paris.

Depuis 20 ans, l’association Parole de chien sélectionne des canidés calmes et parfaitement éduqués pour effectuer des visites très attendues dans les maisons de retraite. La présence de ces animaux permet aux personnes âgées qui y résident de se sentir moins isolées et d’avoir de précieux échanges d’affection avec ces chiens.

L’organisation intervient dans 5 Ehpad gérées par la Ville de Paris, mais elle pourrait bientôt en faire de même dans l’ensemble des structures pour séniors parisiennes. C’est, en tout cas, l’espoir que permet la démarche portée par les élus du groupe MoDem, Démocrates et Ecologistes, comme le rapportait Le Parisien le mercredi 2 février.

Ce dernier s’apprête, en effet, à déposer une délibération dans ce sens lors du prochain Conseil de Paris, qui se tiendra du 8 au 11 février. Il s’agira, concrètement, de demander à ce que les résidents d’Ehpad puissent y être accompagnés de leurs animaux ou d’autoriser les visites de quadrupèdes tels que ceux formés ou recrutés par les organisations spécialisées.



« Rompre l’isolement, renforcer le lien affectif »

Le but est de contribuer à l’amélioration du bien-être des séniors vivant dans ces établissements, bien trop souvent confrontés à l’isolement. Maud Gatel, présidente du groupe MoDem, Démocrates et Ecologistes, n’a pas manqué de rappeler les bienfaits que peuvent avoir la présence d’animaux et la zoothérapie sur les personnes âgées : « rompre l’isolement, renforcer le lien affectif », prévenir « les maladies psychiques et dégénératives », mais aussi, pour celles atteintes de la maladie d’Alzheimer, stimuler les « facultés psychiques » et « renouer avec les souvenirs ».



L’élue cite, par ailleurs, un sondage réalisé par Statista en 2016, d’après lequel près de 9 Français sur 10 (86%) déclaraient vouloir amener leurs animaux avec eux Ehpad ou à l’hôpital.

Le Parisien indique que la Ville de Paris reste ouverte aux propositions, y compris celle relative à l’accueil des animaux des résidents d’Ehpad, mais pas sans conditions. Pour Véronique Levieux, adjointe à la maire de Paris en charge des personnes âgées, les propriétaires doivent avoir « les capacités de s’en occuper » et cela ne doit pas être « source de gêne pour les services et les autres résidents ».