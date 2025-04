Égaré sur une autoroute, ce chien de ferme en danger est sauvé in extremis par deux policiers dévoués

Pris d’une envie d’escapade, Jack a décidé de s’échapper de la ferme où il vit et de s’aventurer dehors. Ce faisant, ce chien de berger s’est retrouvé au beau milieu d’une autoroute fréquentée et était donc en grand danger. Alertées par des automobilistes inquiets, les autorités ont rapidement réagi en envoyant 2 policiers sur les lieux.

Un chien a été récupéré sain et sauf et ramené auprès de sa famille après s’être retrouvé à errer sur une route du sud-est du pays de Galles, rapportait le Monmouthshire Beacon.

Le canidé en question a été vu par des automobilistes alors qu’il courait sur l’autoroute A40. Cette dernière est une voie très fréquentée, reliant Goodwick dans le sud-ouest du pays à Londres.

Les témoins savaient que l’animal risquait d’être heurté par un véhicule à tout moment et ont aussitôt informé les forces de l’ordre de la situation. La police locale, celle du comté de Gwent, a mobilisé ses agents Megan Greaves et Kyle Morgan-Davies sur cette intervention.

Avec l’aide de quelques bons samaritains, les 2 policiers ont réussi à capturer le chien en toute sécurité, puis à le mettre à l’abri. Ils l’ont ensuite emmené à la clinique vétérinaire la plus proche.

En examinant le quadrupède, le praticien a pu détecter sa puce d’identification. Grâce à celle-ci, il a découvert que ce chien vivait dans une ferme voisine. L’animal est un croisé Huntaway / Border Collie qui répond au nom de Jack.

« Il s’est remis à rassembler ses moutons »

Ses maîtres ont été contactés, et les retrouvailles ont eu lieu peu après. « Jack, le magnifique croisé Huntaway / Collie, a été rendu sain et sauf à ses propriétaires et il s’est remis à rassembler ses moutons », peut-on ainsi lire sur la page Facebook consacrée aux agents de la police de Gwent / Monmouthshire.

La publication comprend une photo où Jack apparaît tout sourire aux côtés de Megan Greaves.



Gwent Police - Monmouthshire Officers / Facebook

La police en a profité pour rappeler l’importance de l’identification des animaux de compagnie et son caractère obligatoire. « Il est important de noter que Jack avait une puce électronique qui a permis aux vétérinaires de retrouver ses propriétaires, a ainsi insisté l’auteur du post. N'oubliez pas que les puces d’identification pour vos animaux sont une obligation légale ! »