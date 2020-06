Dotée d'une détermination sans faille, cette chienne traverse une rivière pour sauver toute sa portée !

© Capture d'écran YouTube

Rien n’arrête une mère lorsqu’elle doit sauver ses petits, pas même une catastrophe naturelle. C’est ce dont on peut se rendre compte en découvrant ces images montrant une chienne traverser une rivière à plusieurs reprises pour porter secours à ses chiots. Elle a fait preuve d’un courage remarquable malgré la dangerosité de la mission.

Nous sommes prêts à tout pour aider ceux que nous aimons, encore plus lorsqu’ils sont en grand danger. Même si c’est au péril de nos propres vies. La chienne dont il est question n’a pas hésité une seule seconde à courir le risque d’être emportée par les flots, et ce, non pas une fois, mais à 8 reprises (4 allers et autant de retours).

La scène date de décembre 2015. A cette époque, de très fortes pluies s’étaient abattues sur l’Est de l’Inde, notamment dans la ville de Chennai (capitale de l’Etat du Tamil Nadu) où ce sauvetage héroïque a eu lieu. D’importantes inondations s’en sont suivies et des cours d’eau ont débordé, noyant les rues des cités et villages de la région, comme le rapporte The Dodo.

Dans tout ce chaos, une chienne s’est signalée par son incroyable courage. Ses 4 chiots s’étaient retrouvés pris au piège sur l’autre rive de la rivière en crue. Ils se tenaient sur un tas de pierres et de détritus charriés par les eaux. Malgré la profondeur – on peut remarquer une moto presque entièrement engloutie – et la force du courant, leur mère a enchaîné les traversées à la nage pour récupérer ses petits un à un et les déposer dans un endroit plus sûr.

Son intervention a été en partie filmée par un témoin depuis un immeuble et la vidéo postée sur la plateforme YouTube, où elle a largement dépassé le million de vues.

