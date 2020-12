Deux étudiants parviennent à prouver leur innocence à un professeur en filmant leur chien qui mange leurs devoirs (Vidéo)

Les 2 jeunes philippins pourront dire sans sourciller et preuve à l’appui à leur professeur que leurs chiens ont dévoré leurs copies. La scène a été filmée et la vidéo n’a pas tardé à faire le tour des médias et réseaux sociaux.

« Le chien a mangé mes devoirs ». Voilà une phrase que bon nombre d’enseignants ont entendue au moins une fois dans leur carrière, de la part d’élèves ayant oublié de travailler à la maison.

Une excuse qui est pourtant bel et bien valable pour les 2 lycéens philippins dont il est question dans une vidéo récemment révélée et devenue virale. Ils ont donc eu de quoi prouver leurs dires en classe, comme le rapporte le New York Post.

Le 28 novembre dernier, Darren James Lamban et son cousin JB Barit, qui vivent à Antipolo dans la province de Rizal (Nord des Philippines), s’accordaient une petite sieste en présence de leurs 2 chiens. A leur réveil, ils ont eu la désagréable surprise de constater que leurs devoirs étaient en pièces, par terre.

Ce n’est qu’en visionnant les images enregistrées par le système de vidéosurveillance du domicile qu’ils ont pu comprendre ce qui s’était passé.

La vidéo montre, en effet, le Carlin assis sur l’un des adolescents endormis pendant que son congénère, un Husky Sibérien, entrait dans la pièce. Ce dernier s’est tout de suite dirigé vers le tas de feuilles maintenues en place par une manette de jeu. Après les avoir reniflées, il les a tirées et amenées au sol. C’est là que le Carlin l’a rejoint. Tous 2 ont commencé à déchiqueter les devoirs, s’en donnant à cœur joie.

L’un des garçons s’est ensuite réveillé et a découvert le désastre, n’ayant alors aucune idée de ce qui avait pu le provoquer.