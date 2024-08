Deux chiennes maltraitées par leurs maîtres trouvent un nouvel espoir grâce à l'intervention de leurs voisins

Honey et Lilu ont vécu dans la peur pendant de longs mois. Ceux qui étaient censés les protéger leur ont fait endurer des sévices inexcusables au quotidien. En plus d’être négligées, ces chiennes se faisaient maltraiter, ce qui a fini par alerter le voisinage.

Un Golden Retriever d’un an nommé Honey et Lilu, Jack Russell de 6 ans, ont été placés sous la protection de la RSPCA South Yorkshire Animal Centre (Royaume-Uni), après un procès de leurs maîtres. Lesquels les ont négligés, maltraités et battus au sein du domicile familial.

« Plusieurs fois par semaine » selon l’organisme de sauvetage, des voisins entendaient les chiennes hurler de douleur et de peur. Leurs propriétaires sans cœur n’hésitaient pas à les agresser avec divers objets, tels qu’un balai, lorsqu’ils étaient contrariés. Honey, en particulier, était le souffre-douleur de son maître, qui lui a donné de nombreux coups de pied.

© RSPCA

Des conditions de vie médiocre

Cette violence insupportable a entraîné un changement de comportement chez les femelles, qui sont devenues très craintives : « Les images vidéo montrent les 2 chiens affichant un langage corporel soumis, hurlant et s'enfuyant de peur » témoignait la RSPCA dans une publication Facebook partagée par Yahoo News.

En plus de devoir subir l’impulsivité de leurs humains, elles ont également connu la misère puisqu’elles ne vivaient sans aucun confort. Constamment à l’extérieur, elles disposaient d’une niche, mais l’entrée de celle-ci avait été condamnée par un objet. Elles étaient donc dehors par tous les temps et qu’importe la température.

Des propriétaires condamnés

Choqués par cette violence quotidienne, les voisins ont pris un maximum de vidéos avant de les envoyer aux autorités compétentes. Une enquête a pu être ouverte et grâce à ces preuves, les maîtres des chiennes ont été condamnés. Ils ont notamment reçu l’interdiction de détenir des animaux de compagnie pendant 12 ans et de la prison avec sursis.

Honey et Lilu, de leur côté, ont pris une belle revanche sur la vie. Elles ont toutes les 2 été adoptées et vivent désormais en sécurité loin de leurs bourreaux : « Lilu est adoptée par sa famille d'accueil, et Honey a aussi trouvé sa fin heureuse avec l'un de ses aidants qui est tombé amoureux d'elle ».