Des vétérinaires alertent les propriétaires de chien sur les dangers de la promenade sur la plage par temps venteux

Photo d'illustration

Alors que des vents violents balaient les côtes de la mer du Nord, les propriétaires de chiens sont appelés à éviter d’emmener leurs animaux de compagnie sur les plages. Le but est de préserver la santé de ces derniers face aux dangers liés aux projections de sable.

Au Royaume-Uni, les vétérinaires déconseillent les propriétaires d’emmener leurs chiens en bord de mer et, plus globalement, sur les zones comportant du sable, rapportait My London le lundi 31 janvier. Cet appel est lancé dans un contexte météorologique bien particulier, caractérisé par les vents violents portés par la tempête Corrie.

Depuis ce weekend, elle s’abat sur l’Angleterre et les zones littorales septentrionales de l’Europe. Outre-Manche, on déplore 2 décès et des coupures de courant électrique ayant affecté 80 000 personnes. Sous nos cieux, Météo France a placé le département du Nord en vigilance orange, évoquant des risques de vagues-submersion.

La tempête "#Corrie" sera responsable d'une surcote en mer du Nord, ainsi que de fortes vagues. Risque important de submersions marines sur les zones exposées du littoral de la mer du nord demain, notamment dans la région de Dunkerque. #VigilanceOrangehttps://t.co/BeXDaIq2DB pic.twitter.com/C9s4oXSZ0G — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) January 30, 2022

En ce qui concerne les chiens, c’est un autre type de danger contre lequel les spécialistes britanniques alertent les maîtres, celui relatif au sable en l’occurrence. Ils rappellent que lorsqu’il est soulevé et projeté par des vents violents, il peut endommager les yeux de nos amis à 4 pattes. Dans certains cas, cela peut leur faire perdre la vue.

« C’est comme s’ils avaient la tête dans une sableuse »

Les chiens sont d’autant plus exposés à ce risque que leurs yeux sont proches du sol. « Par une journée venteuse, c’est comme s’ils avaient la tête dans une sableuse », dit un porte-parole de VetUK.

A lire aussi : Le vétérinaire de l'émission The Supervet rend un hommage touchant à son défunt chien bien-aimé lors d'un marathon

Celui-ci recommande aux maîtres de consulter la météo pour connaître la vitesse des vents avant d’emmener leurs compagnons sur les plages. Ils conseillent de changer de lieu de promenade en privilégiant ceux qui sont dénués de sable, en cas de vents puissants.

La combinaison vent-sable « provoque une irritation sévère, interfère avec leur film lacrymal et un vétérinaire devra introduire des gouttes oculaires - essentiellement des larmes artificielles - pour rétablir l'équilibre », poursuit le représentant de VetUK.