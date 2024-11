Des traces violettes apparaissent sur le pelage d’une chienne qui s'explique par sa cueillette préférée (vidéo)

Bella, une femelle Labrador d’environ 7 ans, accompagne sa propriétaire partout dès qu’elle en a l’occasion. Il y a toutefois des balades qu’elle aime particulièrement et ne manquerait pour rien au monde, comme celle pour aller cueillir les mûres. Mais l’une de ces promenades bucoliques a pris une autre tournure quand des taches violettes ont commencé à apparaître sur le pelage de la chienne…

Celle-ci adorait les mûres et en consommait régulièrement, mais de là à ce que son corps en soit marqué, c’était tout bonnement impossible. Cependant, il y avait un lien évident entre ces fruits et les marques pourpres sur Bella.

@zaffie_boo / TikTok

Une drôle d’explication

Dans une vidéo partagée sur TikTok et relayée par The Dodo, la femme filme d’abord sa chienne en pleine dégustation de fruits. On peut lire en légende : « Je ne comprends vraiment pas pourquoi sa tête est devenue violette ». En réalité, elle a découvert la raison de ce changement brutal de couleur et a livré l’explication à la fin du clip.

En visionnant ce dernier, on découvre de nombreuses mains tachées à cause des mûres et Bella au milieu de celles-ci. Avec son air satisfait, il est aisé de deviner qu’elle a reçu une montagne de câlins et que chaque main qui l’a touchée a été colorée par les fruits lors de la cueillette : « Tout le monde a dû continuer à la caresser même avec les mains tachées de baies » constatait une internaute, et elle a vu juste. La coloration violette de la chienne est donc un signe qu’elle est très aimée !

Bella a fait fondre le cœur des internautes et la vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux. Certaines personnes ont partagé des expériences similaires dans la section des commentaires : « Mon chat a le ventre violet alors qu'il se couche sous le mûrier », écrivait l’une d'elles.