Des secouristes spécialisés mobilisés pour sauver une chienne tombée dans un trou profond de 50 mètres

Suka, chienne de type Terrier, accompagnait ses propriétaires Ben Weston et Tasja Leibing en promenade l’après-midi du dimanche 25 septembre. Ils se trouvaient près de St Ives, ville de Cornouailles (sud-ouest de l’Angleterre). C’est là que le canidé a été perdu de vue par ses maîtres, rapportait la BBC.

Ces derniers l’ont cherchée partout, mais l’animal s’est totalement volatilisé. Ils sont restés sur place une bonne partie de la nuit, puis ont dû se résoudre à rentrer sans leur chienne avant de revenir sur les lieux le lendemain matin.



Ben Weston

A leur retour, ils ont pu entendre Suka gémir, mais avaient du mal à la localiser. Ils ont fini par comprendre qu’elle se trouvait au fond d’un trou de mine, profond de 50 mètres. Ben Weston et Tasja Leibing n’avaient aucun moyen de l’atteindre, encore moins de la récupérer.

Ils ont demandé conseil à des propriétaires canins de la région, qui leur ont suggéré de contacter le Carbis Bay Crew, un collectif de sauveteurs bénévoles. L’équipe est constituée de spéléologues, de grimpeurs et de plongeurs qui portent secours aux animaux pris au piège dans les endroits les plus inaccessibles de la région. Il y a même parmi eux une auxiliaire vétérinaire, d’après Ben Weston.

Rendue saine et sauve à sa famille

« Nous ne savions pas dans quel état elle était, mais nous imaginions le pire car elle ne faisait que gémir », confiait ce dernier avant le sauvetage.

Les secouristes du Carbis Bay Crew sont arrivés. Leur intervention a été rapide et efficace. Grâce à leur équipement et leur savoir-faire, ils ont remonté la chienne à la surface en toute sécurité. Fort heureusement, elle était saine et sauve après les 26 heures passées dans la cavité souterraine.



Ben Weston

Secouée par sa mésaventure, elle a pu s’en remettre tranquillement à la maison, où elle a par ailleurs reçu un « très gros os » en récompense de la part de son propriétaire.

Ben Weston