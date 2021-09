Des pompiers unissent leurs forces et élaborent un plan unique pour sauver un chien tombé dans un puits de 12 mètres

Les sauveteurs l'ont immédiatement réchauffé avec une couverture. Et le rescapé n'a subi aucune blessure , pour le plus grand bonheur de son propriétaire ! Il a d'ailleurs qualifié la survie de son compagnon à 4 pattes de « miracle ».

Lorsque le canidé a rejoint la terre ferme, il a exprimé sa joie d'avoir été secouru. « Rico va bien et était heureux de voir tout le monde », ont indiqué les pompiers.