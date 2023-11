Des pompiers appelés par des voisins pour secourir un Husky coincé sur le rebord étroit d’une fenêtre

Quel soulagement, de voir Coco avec les 4 pattes au sol. Ce Husky de Sibérie a bien failli chuter de plusieurs mètres, après être passé de l’autre côté de la fenêtre. Pompiers, sauveteurs d’animaux ou encore police ont réuni leurs efforts pour le secourir.

Un soir d’automne vers 22 heures, les résidents de la rue Siward Road, dans le quartier de Tottenham au Grand Londres (États-Unis), ont remarqué Coco au bord d’une fenêtre de sa maison. Celle-ci, donnant côté rue, n’avait qu’un simple rebord très étroit. En théorie, il n’était pas possible de se mettre dessus.

Selon les voisins, le chien aurait profité d’une petite ouverture pour se faufiler sur la bordure. Il était néanmoins impossible pour lui de faire demi-tour, car il n’avait pas assez d’espace. Face à sa détresse, les témoins ont contacté les pompiers locaux.

London Fire Brigade / Facebook

Plusieurs professionnels appelés

Les soldats du feu se sont équipés d’une échelle pivotante de 32 mètres pour atteindre l’animal et lui faire regagner la terre ferme. La RSPCA, association de protection animale, a été contactée pour superviser le sauvetage. Un policier accompagné de son chien faisait également partie des intervenants.

Nick Michael, pompier et amoureux des bêtes selon My London, avait pour mission de récupérer Coco. Il s’est muni de quelques friandises gourmandes pour mettre toutes les chances de son côté. Une fois à sa hauteur, il lui a glissé un collier autour du cou et y a accroché une laisse. Les 2 sont arrivés au sol en toute sécurité.

« Nous étions heureux de pouvoir aider »

Le chef de la brigade du feu, Dan Poullais, a confirmé que Coco était rentré chez lui sain et sauf. Il a rappelé que son équipe, ainsi que ses confrères, étaient là pour aider la population, mais également nos amies les bêtes : « Les pompiers aiment les animaux et nous sommes prêts, disposés et capables d'aider ceux en détresse ou blessés » déclarait-il.

Il a précisé qu’il pouvait être périlleux de secourir un animal sans être qualifié pour cela. Faire appel aux professionnels permet de ne pas se mettre en danger. Le personnel des refuges doit généralement être contacté en premier lieu. En cas de besoin, celui-ci peut être amené à solliciter une aide extérieure.