Des policiers ferment une autoroute 8 fois en 11 jours pour secourir une chienne fugueuse

Tandis que ses maîtres étaient en vacances, un chien a échappé à la vigilance de son dog-sitter et a fugué. Sa cavale l’a malheureusement conduit sur une autoroute locale et l’animal a pris peur. Sa traque a duré presque 2 semaines tant il était sur ses gardes et sa propriétaire, extrêmement inquiète, a mis fin à son séjour pour le retrouver.