Des nouvelles réjouissantes de Lucy, chienne découverte abandonnée devant un refuge

Après avoir vécu l’abandon et séjourné plus de 4 mois au refuge, Lucy a enfin eu droit au nouveau départ qu’elle méritait. Cette chienne n’aura plus à connaître la peur ni la privation. L’association qui l’avait prise en charge après sa découverte à l’extérieur de ses locaux a annoncé une merveilleuse nouvelle à son sujet.