Des habitants se mobilisent pour retrouver le chien d'un couple disparu depuis des heures

Après plusieurs jours de recherches, un chien perdu a finalement été retrouvé grâce à un adolescent. Ce dernier l’avait recueilli et pris soin de lui jusqu’à apprendre qu’il avait une famille et s’était égaré.

Les habitants d’un quartier de Harrisonburg, dans l’Etat de la Virginie (Est des Etats-Unis), se sont spontanément mobilisés en apprenant que le chien d’un couple local avait disparu. C’est Tyion Hepner, 13 ans, qui a retrouvé et hébergé le quadrupède, comme le rapporte WHSV.

Amy Cerelli et son compagnon était occupés à nettoyer le garage de leur maison quand ils se sont rendu compte de l’absence de leur chien Jersey. « Comme il a du mal à se déplacer, nous avions imaginé qu'il était dans son lit, raconte la jeune femme. Puis la panique s'est installée ».

Les propriétaires du chien se sont aussitôt lancés à sa recherche. Ils ont ratissé tout le quartier et fait du porte-à-porte, mais sans résultat. Equipés de lampes-torches et faisant couiner sa balle préférée, ils ont continué de chercher Jersey jusqu’à 3 heures du matin. Sans plus de succès.

Ils ont appelé les autorités à l’aide. Dans le même temps, les voisins ont joint leurs efforts pour tenter de retrouver le chien perdu. L’un d’eux est même allé à l’église afin de prier pour le retour de l’animal auprès de sa famille.

Jersey retrouvé grâce à un garçon de 13 ans

Tyion Hepner jouait non loin de chez lui quand il a remarqué Jersey, sans savoir que ses maîtres étaient à sa recherche. Constatant que l’animal était seul, il s’est approché de lui, puis le canidé s’est mis à le suivre. Il l’a alors emmené à la maison et tenté, en vain, de convaincre sa mère de le garder.

2 jours plus tard, alors que Tyion Hepner s’amusait devant le domicile familial comme à son habitude, il a entendu un homme fournir à un policier la description d’un chien égaré. Elle correspondait point par point aux caractéristiques du canidé qu’il avait découvert l’avant-veille. Cet homme, c’était le compagnon d’Amy Cerelli.

Tyion Hepner est alors allé vers lui pour lui annoncer que Jersey était en sécurité, chez lui. Le chien a ainsi pu retrouver les siens grâce à l’adolescent. Le couple l’a remercié et exprimé sa reconnaissance envers toute la communauté pour le soutien apporté.

