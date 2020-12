Des chiens robots pour visiter Mars ? Le projet de la NASA pour cartographier les grottes de la "planète rouge"

La NASA a récemment présenté son projet de robot chien destiné à explorer des lieux inaccessibles jusqu’ici et potentiellement destinés à remplacer ceux déjà déployés sur les terrains lunaires et martiens. L’étude des sous-sols de Mars, qui intéressent fortement l’agence spatiale, pourrait faire partie des domaines d’application de ce nouveau dispositif.

Les chiens robots, notamment celui développé par Boston Dynamics au cours de ces dernières années, sont de plus en plus utilisés dans une variété de domaines. Le modèle Spot par exemple, décliné en plusieurs versions, a servi à inspecter le site de la centrale nucléaire de Tchernobyl et prête main-forte aux unités de la police de l’Etat du Massachussetts.

De tels dispositifs pourraient se substituer aux « rovers », ces engins spatiaux déployés sur la Lune et sur Mars pour en étudier les environnements respectifs et y capturer des images. Les « Mars Dogs », que la NASA a présentés il y a quelques jours, comportent plus d’un avantage par rapport auxdits rovers, dont Curiosity, rapporte Science Post.

A commencer par leur légèreté et leur vitesse supérieure, puisque celle-ci peut atteindre les 5 km/h, alors que Curiosity ne peut se déplacer qu’à 0,14 km/h.

Les Mars Dogs sont aussi et surtout capables d’évoluer sur des terrains accidentés, auxquels leurs prédécesseurs ne pouvaient pas avoir accès. La NASA pourrait ainsi envisager d’explorer des sites martiens qui suscitent un grand intérêt de la part de ses chercheurs, notamment les tunnels ou tubes de lave.

Ces cavités sous-terraines présentes sur Mars pourraient, en effet, constituer des abris pour d’éventuelles expéditions futures, puisqu’elles protègent contre les températures extrêmes, les rayonnements cosmiques et les chutes de météorites qui règnent à la surface et qui rendent la planète totalement inhospitalière et inhabitable. Sans oublier que son atmosphère est constituée de CO2 à 96%.

On est encore loin d’un possible déploiement de ces chiens robots « Mars Dogs » à plus de 200 millions de kilomètres de la Terre, mais une équipe de scientifiques travaille actuellement sur ce projet. Ces machines, équipées de capteurs, d’outils et d’une intelligence artificielle ultra performants, sont testées dans des conditions se rapprochant de celles caractérisant la planète rouge.

