Des bénévoles travaillent d'arrache-pied pour sauver 4 chiots vivant dans un dépotoir recouvert de neige

Au Canada, 4 chiots vivant dans un dépotoir recouvert de neige ont été sauvés par les bénévoles de l'association CC RezQs Regina. Grâce à leur intervention, les petites boules de poils ont pu prendre un nouveau départ.

Stephanie Senger a conduit près de 2 heures pour se rendre sur les lieux du sauvetage. Sur place, se dressait un dépotoir recouvert de neige, où vivaient 4 chiots. Leur présence avait été signalée par un bon Samaritain, qui leur avait apporté de la nourriture. Plongés dans les ordures et le froid, les jeunes chiens méritaient une vie meilleure.

Comme des flocons tombaient du ciel et effaçaient toute trace, Stephanie et ses collègues ont eu du mal à retrouver la piste des canidés. Malgré les mauvaises conditions météorologiques, les sauveteurs n'ont pas baissé les bras et ont réussi à mettre la main sur ces animaux livrés à eux-mêmes.

© CC RezQs Regina

Un travail qui n'était pas de tout repos

« Ce fut l'un des sauvetages les plus difficiles que j'aie jamais effectués en 7 ans, émotionnellement et physiquement. Nous avons dû creuser dans la neige et démonter des morceaux de tôle très soigneusement pour qu'elle ne s'effondre pas sur les chiots », a déclaré Stephanie à Daily Paws. Les jeunes chiens sont sortis de leur tanière un par un, après des heures de recherche et de travail.

Les 4 rescapés, tous sains et saufs, ont été ramenés au refuge. Une journée difficile, mais qui se termine bien. « Il est impossible de savoir exactement ce qui a amené ces chiots à cet endroit, a poursuivi la bénévole, ils ont peut-être été abandonnés ou leur maman les a eus là-bas, puis a été attrapée et donc séparée de ses petits. Ils avaient environ 8 semaines lorsqu'ils ont été secourus. »

La vidéo du sauvetage, publiée sur Facebook, peut être visionnée ici.

A lire aussi : Depuis leur première rencontre, ce Shetland et ce Terre-Neuve ont noué une amitié inébranlable

© CC RezQs Regina

2 chiots ont été adoptés

Malgré un départ difficile dans la vie, les chiots profitent aujourd'hui de leur nouvelle vie. Heureux et en bonne santé, 2 d'entre eux ont été adoptés. Étant donné leur histoire bouleversante et leur adorable bouille, les 2 derniers conquerront certainement, ainsi que rapidement, le cœur d'autres familles.