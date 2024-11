Des bénévoles aident des chiots qui n'ont connu que la guerre à renouer avec l'amour et l'espoir

Au Moyen-Orient, des associations font tout leur possible pour sauver les animaux victimes de la guerre. L’une d’entre elles récupère notamment de nombreux chiots sans défense en Israël, qui n’ont connu que la peur et la souffrance.

« Cela ressemble à quelque chose sorti d'un cauchemar : naître dans un monde de destruction et d'horreur, où les premières semaines de votre vie se passent avec des missiles tombant autour de vous », écrit Gloria Davies, fondatrice de Network for Animals.

Let the Animals Live (LTAL), une association partenaire, vient au secours des animaux en détresse en Israël. « Les civils fuient pour sauver leur vie, contraints d'abandonner leurs animaux de compagnie bien-aimés ensevelis sous les décombres ou condamnés à errer dans le chaos, poursuit Gloria, des milliers de survivants affamés, blessés et terrifiés se réfugient dans des bâtiments abandonnés et en ruine, fouillant les rues à la recherche de tout ce qu'ils peuvent trouver à manger. »

© Let the Animals Live

En un an, les bénévoles ont sauvé 500 chiens, chiots, chats et chatons s’étant retrouvés au cœur de la guerre. Ils travaillent 24 heures sur 24 pour évacuer les boules de poils des zones les plus dangereuses.

Mais nourrir des centaines d’animaux et en prendre soin, tout en continuant les sauvetages reste un énorme défi. L’organisation a lancé un appel aux dons pour pouvoir continuer sa mission.

© Let the Animals Live

Amour et espoir

Parmi les rescapés de ce conflit, il y a Britney et Reggie. Les chiots, âgés de 6 semaines, ont été découverts allongés à côté du corps sans vie de leur mère.

Assoiffées, affamées et criblées de parasites, les petites âmes innocentes se tenaient au bord du gouffre.

A lire aussi : Un chien disparu d'un camping refait surface contre toute attente au bout d'un an et 80 km plus loin

© Let the Animals Live

Grâce aux efforts héroïques des membres de Let the Animals Live, le frère et la sœur ont eu la vie sauve.

Aujourd’hui, ils sont en sécurité et reçoivent tous les soins dont ils ont besoin. Après avoir connu les horreurs de la guerre, ils sont prêts à prendre un nouveau départ placé sous les signes de l’amour et de l’espoir.