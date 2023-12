Des automobilistes tentent de capturer un Chihuahua courant à vive allure au beau milieu d’une autoroute (vidéo)

Un Chihuahua nommé Bean a retrouvé ses propriétaires après avoir vécu un moment particulièrement traumatisant. Il s’est retrouvé totalement perdu sur une autoroute très fréquentée de New York (États-Unis) après avoir échappé à la vigilance de sa maîtresse. Heureusement, l’altruisme des automobilistes et leur acharnement ont permis de le sauver. Un récit rapporté par USA Today.

Les choses s’annonçaient pourtant très mal pour Bean. Le petit chien errait au milieu du trafic pendant la nuit et pouvait se faire renverser à tout moment. Il courait de façon hasardeuse et n'avait nulle part où se mettre à l'abri.

ABC News / Youtube

Bean a inquiété les conducteurs

Katie Marie, témoin de la scène, se rendait dans une pizzeria après le travail lorsqu’elle a remarqué un amas de voitures poursuivant Bean : « Mon instinct s'est réveillé et la seule chose qui me préoccupait était de m'assurer que ce chien se mette en sécurité » témoignait-elle. À l'aide d'une autre femme, elle a tenté de le diriger vers la sortie la plus proche, en vain.

Il a poursuivi sa route, se précipitant sur la voie la plus à gauche réservée aux véhicules à occupation multiple (HOV). Les bonnes samaritaines ont tout fait pour le garder à l’intérieur de celle-ci, espérant qu’il finisse par se fatiguer et ralentir. Elles ont été rejointes par une vingtaine d'autres automobilistes, tous déterminés à sauver l'animal.

Les femmes ont finalement réussi à l’attraper

Les sauveteurs sont parvenus à l'encercler et l’ont contraint à se replier sous une voiture. À ce moment, une infirmière nommée Kaitlyn McGinley est parvenue à le faire entrer dans un sac, mettant un terme à sa folle cavale. Le pauvre était totalement désorienté, apeuré, mais hors de danger.

Sa photo a été diffusée sur les réseaux sociaux afin que quiconque le connaisse puisse se manifester. Grâce à la publication, Bean est rentré chez lui moins d’une heure après son sauvetage : « J'ai pu lui rendre le chien en toute sécurité, c'est tout ce qui me rend heureuse » concluait Kaitlyn McGinley.

ABC 7NY / Youtube