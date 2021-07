Des agents explorent les voies sombres du métro pour essayer de retrouver un petit chien blessé

Une chienne a vécu une épreuve effrayante, qu'aucun propriétaire ne souhaiterait pour son petit protégé. L'animal s'est enfui et s'est perdu dans les tunnels sombres et dangereux du métro new-yorkais...

Loppy s'amusait dans un parc à Brooklyn avec son promeneur, lorsqu'elle s'est détachée de sa laisse et s'est enfuie. Effrayée, la chienne s'est précipitée vers un endroit familier pour elle et sa maîtresse : le métro de New York. Le duo a effectivement l'habitude de l'emprunter tous les jours.

Loppy s'est engouffrée à l'intérieur, certainement dans l'espoir de croiser le visage rassurant de sa propriétaire. Malheureusement, elle ne l'a pas trouvée.

Prise de panique, elle a sauté sur les rails et a disparu dans l'obscurité.

© NYPD Transit

Les recherches ont duré 1h30

En apprenant la nouvelle, les services de police et de gestion des transports publics de la ville sont intervenus rapidement. Les rames de métro ont dû stopper leur course pendant une heure et demie, rapporte Dogheirs. Les autorités locales ont ainsi exploré des kilomètres de tunnels ténébreux pour essayer de retrouver la vagabonde.

Caroline Brown, la propriétaire de Loppy, alertée par le promeneur, a attendu avec angoisse le retour de son compagnon à 4 pattes. Plus d'une heure plus tard, la bonne nouvelle est tombée : un agent a repéré la chienne. La malheureuse était gelée, sale, terrifiée ainsi que blessée au visage.

© NYPD Transit

Caroline Brown a été plus que soulagée de la serrer de nouveau dans ses bras, après avoir traversé une épreuve aussi terrible.

La rescapée a été transportée dans une clinique vétérinaire, où elle a reçu tous les soins nécessaires. « Elle semble avoir de légers dommages aux poumons à la suite de la chute, mais les médecins sont optimistes quant à sa capacité à se rétablir rapidement », a expliqué sa maîtresse. « Elle a perdu un certain nombre de dents, mais une chirurgie mineure devrait résoudre ce problème. »

© NYPD Transit

La New-Yorkaise a remercié les usagers sur Facebook qui ont attendu patiemment dans le métro, tout au long de l'opération de sauvetage.

© Caroline Brown

Aujourd'hui, la chienne se porte bien. Sa famille veille sur elle et la cajole. Sa mésaventure dans le métro ne constitue plus qu'un lointain souvenir...