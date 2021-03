Depuis son bureau, un homme voit son chien fuguer de la maison et parvient à le faire rentrer !

Grâce au système de télésurveillance installé dans sa maison, le propriétaire d’une chienne s’est rendu compte à temps de la tentative de fugue de cette dernière. Il a ainsi pu lui ordonner de rentrer, alors qu’il se trouvait sur son lieu de travail.

Les dispositifs connectés peuvent être d’une grande aide au quotidien, y compris quand on a des animaux de compagnie. On a pu le vérifier avec cette caméra permettant d’interagir avec son chien et de lui envoyer des friandises à distance, entre autres accessoires intelligents au service de nos amis à 4 pattes.

Ici, c’est un système de télésurveillance qui a permis au maître d’une chienne répondant au nom de Sadie de mettre fin rapidement à son désir d’escapade, comme le rapportait hier La Dépêche. C’est ce que montre la vidéo postée récemment la plateforme YouTube.

Ce jour-là, le propriétaire de l’animal était au travail, à une trentaine de minutes de son domicile. Sadie, elle, était à la maison. La porte de l’enclos sécurisant le jardin arrière de la propriété était entrouverte, et la chienne y avait vu l’occasion de s’aventurer à l’extérieur, mais elle n’a pas pu aller bien loin. D’ailleurs, elle n’avait peut-être l’intention de s’éloigner, si l’on en juge par son attitude.

Bien qu’un peu perplexe, Sadie a obéi et est rentrée à la maison

Dès qu’elle s’est retrouvée dans l’allée menant vers la rue, Sadie s’est mise à aboyer. Le dispositif a envoyé une alerte sur le smartphone de son maître, qui a ainsi pu voir ce qui se passait grâce à la caméra.

Le système comprenant également une fonctionnalité de commande vocale, l’homme s’en est servi pour communiquer avec la chienne et l’enjoindre de retourner chez elle. On l’entend l’appeler par son nom, ce qui a amené Sadie à se retourner, puis lui dire : « Rentre à la maison ! Vas-y ! ».

La chienne n’a eu d’autre choix que d’obéir à la voix de son maître, même si elle ne pouvait le voir. Celui-ci n’a pas manqué de la féliciter par la suite. « Bonne fille », peut-on effectivement entendre en fin de vidéo.