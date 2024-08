Défiant tous les pronostics, une chienne perdue survit seule dans les bois pendant près de 2 mois

Tim et Laura pensaient ne plus jamais revoir Jade, leur femelle Boxer, après sa fugue dans les bois sauvages du Wyoming (États-Unis). Cela faisait déjà près de 2 mois qu’elle restait introuvable quand l’employé d’un ranch a ranimé la flamme de l’espoir : Jade avait été aperçue récemment sur des images de vidéosurveillance. La chienne pouvait-elle être retrouvée saine et sauve ?

Ce matin-là, Tim Paul se rendait chez le vétérinaire avec Jade, sa femelle Boxer, quand il a fait une petite halte à environ une demi-heure de chez lui à Little Buffalo Basin, dans le Wyoming (États-Unis). Dès qu’il a ouvert la portière, la chienne a malheureusement été effrayée par les bruits environnants et elle s’est enfuie dans les bois. Après l’avoir cherchée en vain pendant des heures, Tim s’est résigné à rentrer chez lui pour annoncer la triste nouvelle à son épouse, Laura Wilderman.

Après avoir paniqué en songeant à tous les dangers de cette région de forêt profonde comme les grizzlis, les pumas ou les coyotes, le couple s’est organisé pour rechercher Jade. Laura a même pris un congé de son travail d'hôtesse de l'air pour aller chercher la chienne dans les bois tous les jours.

Elle et son mari ont également diffusé des spots radio, ils ont publié des messages sur les réseaux sociaux et ils ont placardé des affiches dans toute la ville offrant une récompense de 1 500 $ (environ 1400 €). Ils ont même fait appel à un chien pisteur, sans succès.

La disparition de Jade a provoqué un bel élan de solidarité dans la communauté et les maîtres de la chienne ont reçu de nombreuses aides dont celle de Ryan Lawler, un adjoint du shérif local qui a proposé d'utiliser son drone personnel pendant ses jours de congés.

Malgré ces efforts soutenus, Tim et Laura n’avait toujours aucun signe de Jade après plusieurs semaines de recherches. Ils étaient particulièrement inquiets pour elle étant donné sa timidité. Même si quelqu'un parvenait à retrouver cette ancienne chienne reproductrice qu'ils avaient sauvée en 2022, elle ne se laisserait certainement pas attraper. À ce stade, Tim et Laura commençaient à croire qu’ils ne reverraient plus jamais Jade.

Comme le rapporte MSN, ce n’est que récemment que les maîtres de Jade ont entrevu une lueur d'espoir. Tobias Cortner, un employé d’un ranch local, les a en effet contactés après avoir repéré Jade en train de ronger une carcasse d'animal grâce à une caméra de surveillance. Il avait essayé de la mettre en sécurité, mais la chienne s’enfuyait à chaque fois qu'il s'approchait.

Tim et Laura se sont rendus immédiatement sur place et ils ont installé un piège avec de la nourriture et certains de leurs vêtements afin que Jade sente une odeur rassurante.

Après 7 semaines d’angoisse, la chienne est finalement tombée dans le piège et elle a pu retrouver ses maîtres aussi agréablement surpris que soulagés. « Je n'arrive pas à croire que c'est elle et qu'elle a survécu », a déclaré Laura les larmes aux yeux. « Elle a défié les pronostics. »

Même si la chienne était sale et amaigrie et qu’elle avait des vers, elle a reçu un certificat de bonne santé de son vétérinaire. « Compte tenu de ce qu’elle a traversé, elle s’en sort à merveille », a déclaré sa maîtresse.

Le retour sain et sauf de Jade rappelle que même dans des situations qui semblent désespérées, un heureux dénouement peut toujours se produire !