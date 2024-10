Découvert dans des conditions de vie sordides après le décès de son maître, un chien reprend goût à la vie avec l’aide de ses sauveteurs

Lorsque les sauveteurs ont trouvé Rocky après le décès de son maître, ils n’arrivaient même pas à déterminer à quelle race de chien il appartenait. Vivant dans des conditions sordides, ce West Highland Terrier de 9 ans était en effet si négligé qu’il ne ressemblait plus qu’à une boule de poils sales et emmêlés. Grâce aux bons soins de ses nouveaux amis, le toutou a heureusement rapidement retrouvé son adorable apparence d’antan.

En août dernier, on a signalé à la RSPCA qu’un chien était livré à lui-même après le décès de son propriétaire dans une maison du Worcestershire (Angleterre). Lorsque l'inspecteur de la RSPCA Richard Carr est arrivé sur place, rien n'aurait pu le préparer à la scène déchirante à laquelle il allait être confronté.

Un état pitoyable

En entrant dans la propriété, le sauveteur a immédiatement été frappé par l'odeur nauséabonde des excréments de chien et par l’épaisse couche de crasse qui recouvrait le sol. C’est dans ces terribles conditions que vivait Rocky, un West Highland Terrier de 9 ans. Il était clair que le pauvre toutou avait désespérément besoin d’aide

The Cotswolds Dogs & Cats Home / Facebook

Sa fourrure sale et emmêlée était couverte d'excréments et il était difficile de reconnaître sa race. Malgré les négligences évidentes qu’il a subies et sa timidité, Rocky s’est immédiatement montré amical avec l’inspecteur Carr. Celui-ci a ainsi pu l’emmener sans attendre chez un vétérinaire pour des soins urgents.

The Cotswolds Dogs & Cats Home / Facebook

Le pauvre chien souffrait d'une grave inflammation des oreilles et de la peau, de nœuds si denses qu'il a fallu une sédation pour les enlever, de griffes trop longues et d'une mobilité restreinte des membres postérieurs. Rocky devrait également subir une intervention dentaire pour traiter l'accumulation de plaque ainsi qu’une stérilisation.

The Cotswolds Dogs & Cats Home / Facebook

Un chien transformé

Comme l’explique le Gloucestershire Live, Rocky est toujours convalescent et doit prendre des bains médicamenteux réguliers pour apaiser sa peau enflammée. Toutefois, depuis qu’il a été secouru, il a fait d'incroyables progrès. Méconnaissable depuis sa séance de toilettage extrême après son sauvetage, le petit Westie fait en effet preuve d’une remarquable résilience et profite enfin de la vie au refuge Cotswolds Dogs and Cats Home qui l’a accueilli.

A lire aussi : Un policier alerté au sujet d'un chien et d'une chèvre marchant seuls sur la route découvre leur histoire d'amitié insolite

The Cotswolds Dogs & Cats Home / Facebook

Rocky savoure enfin l’air frais et le soleil et il peut également se faire plein de nouveaux amis. Son chemin vers la guérison est certes encore long, mais sa personnalité authentique et aimante émerge chaque jour un peu plus.

« C'est formidable de voir Rocky transformé grâce à l'équipe qui prend soin de lui au Cotswolds Dogs & Cats Home », s’est réjoui Richard Carr, inspecteur de la RSPCA. Il semble en effet évident que de meilleurs jours l'attendent enfin !