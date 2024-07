De retour à sa location de vacances, un couple trouve un chien errant sous le porche et décide de l'adopter (vidéo)

Si on entend souvent parler du système de distribution des chats, on connaît moins bien celui des chiens. Un jeune couple semble pourtant en avoir bénéficié récemment.

Dans une publication postée sur TikTok en avril dernier, Mariah Piacente a partagé avec les internautes la rencontre inattendue qu’elle a faite lors d’un voyage avec son fiancé et sa sœur à Delbarton en Virginie-Occidentale (États-Unis).

Des chiens livrés à eux-mêmes

Selon Newsweek, Mariah et son fiancé revenaient d’une promenade dans leur maison de location lorsque la sœur de la jeune femme les a alertés sur la présence d’un groupe de chiens. « Elle et moi étions sur le point de commencer à nous diriger vers l’endroit où elle les avait vus quand nous avons été accueillis par un gentil chien », a déclaré Mariah.

© @mariah_grace02 / TikTok

Caché derrière une chaise sous le porche, le pauvre toutou rebaptisé Cooper avait l’air effrayé et épuisé. Mariah a tout de suite remarqué ses cicatrices et sa boiterie et en l’examinant de plus près, elle a vu qu’il était infesté de tiques.

Les 2 jeunes femmes ont alors décidé de lui porter secours et d’aider également les autres chiens errants aperçus plus tôt. Elles sont allées chercher de la nourriture pour chiens le soir même et en les appelant le lendemain matin, ils sont tous sortis de sous la maison de la voisine.

© @mariah_grace02 / TikTok

« La [voisine] a déclaré que les chiens étaient tous errants et qu’ils ne restaient que parce que ses enfants jouaient avec eux et qu’elle les nourrissait à l’occasion. Chaque chien est venu avec sa propre histoire triste et j’aurais seulement aimé que nous puissions tous les ramener à la maison », a expliqué Mariah.

Tous ces chiens étaient timides et amicaux, mais seul Cooper osait monter sous leur porche. Il était aussi le plus maigre d’entre eux et le plus marqué par les cicatrices. C’est peut-être pour cette raison que Mariah et sa famille ont décidé de lui donner une seconde chance dans la vie…

Une adoption qui fait chaud au cœur

Après lui avoir donné tous les soins et l’attention dont il avait besoin, Mariah a essayé en vain de convaincre ses parents d’adopter Cooper. Après en avoir discuté avec son fiancé, la jeune femme a finalement décidé d’intégrer le toutou à son propre foyer. Pour Cooper, désormais tout va bien, et il égaye chaque jour la vie de ses nouveaux maîtres.

A lire aussi : La propriétaire d'un chien perdu lors d'un accident lance un SOS depuis son lit d'hôpital et vit un soulagement 9 jours plus tard

Son histoire est devenue virale sur la Toile et elle a réchauffé le cœur de bon nombre d’internautes. « La douleur que ces pauvres animaux traversent et tout ce qu’ils demandent, c’est de l’amour. Cela me brise le cœur, s’il vous plaît, prenez soin de lui ! », a commenté une utilisatrice. Mariah et son fiancé n’y manqueront certainement pas !