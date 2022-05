Dans cette maison de retraite, 2 chiens font le bonheur des résidents en leur apportant joie et affection (vidéo)

Quand Floyd et Loki posent la patte dans les couloirs de la Redwalls Nursing Home, une maison de retraite située dans le Cheshire (Angleterre), c'est comme si le soleil s'introduisait en personne dans les locaux. Les 2 chiens de thérapie illuminent la journée des résidents.

Nous pouvons entendre des éclats de rire derrière les murs de la Redwalls Nursing Home, et sentir une vague de joie déferler en ouvrant la porte. La source de ce bonheur ? 2 chiens de thérapie prénommés Floyd et Loki. Les canidés accompagnent leur propriétaire, Jodie Solaiman, qui organise des événements et des activités ludiques au sein de l'établissement.

Comme la première visite de Floyd, un Spitz Japonais au cœur aussi doux que sa fourrure immaculée, s'est avérée un franc succès, l'animatrice a décidé d'emmener régulièrement ses compagnons à 4 pattes. Désormais, les seniors passent fréquemment du temps avec leurs amis préférés, le Spitz de 7 ans et son acolyte, un Leonberger de 10 mois.

« La thérapie canine est à l'origine d'un changement de vie dans notre maison de retraite, a expliqué la jeune femme de 25 ans, c'est tellement bénéfique pour les résidents. »

« Le rire est le meilleur remède »

Floyd et Loki améliorent considérablement l'humeur des personnes âgées, mais leur apportent aussi du réconfort, réduisent la solitude et l'anxiété. Même les résidents alités profitent de leur présence bienfaisante et ressentent un véritable bonheur en leur compagnie. « Le rire est le meilleur remède ! », s'est exclamée Jodie.

Le personnel de la Redwalls Nursing Home a commencé à publier des vidéos sur TikTok au cours de l'année 2021. Les internautes suivent avec plaisir les aventures des 2 chiens, et estiment généralement que cette initiative se révèle être excellente pour le moral de nos aînés. « La joie sur les visages des résidents est très grande », a commenté un utilisateur ; « Tellement réconfortant et sain », a déclaré un autre.

Jodie espère que les clips partagés sur les réseaux sociaux contribueront à faire connaître les « avantages infinis » de la thérapie canine. « Vous pouvez voir le bonheur que ressentent nos pensionnaires, lorsque les chiens viennent leur rendre visite, a-t-elle confié à nos confrères de Mirror, nous espérons que cela encouragera d'autres foyers à avoir recours à la thérapie canine. »

Voir les seniors aussi souriants et heureux dans les pattes du Spitz et du Leonberger réchauffe nos cœurs. Des instants précieux qui nous prouvent, encore une fois, que le chien est contestablement le meilleur ami de l'Homme.