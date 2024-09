Dans l’espoir de trouver un foyer pour toujours, ce petit chien de refuge exécute une adorable danse pour ses visiteurs (vidéo)

Après avoir vécu toute sa vie dans une famille aimante, se retrouver dans un refuge était un véritable traumatisme pour le petit Trek. Il rêvait désespérément d’être rapidement adopté et pour attirer l’attention de sa future famille, il a développé une technique des plus adorables : danser pour elle.

Pour les chiens de refuge, il est souvent difficile de se faire remarquer par les potentiels adoptants. Ils ont généralement peu de temps pour faire bonne impression, malgré la nervosité et la méfiance envers de nouvelles personnes que peuvent engendrer chez eux un séjour en chenil. Trek, de son côté, a trouvé une adorable astuce pour attirer l’attention de ses visiteurs.

Une adaptation difficile

Trek est arrivé au Providence Animal Center en Pennsylvanie (États-Unis) après avoir été transféré d’un refuge de Géorgie. « La seule chose que nous savons de son passé est que son ancien propriétaire l'a abandonné parce qu'il avait un bébé et ne pouvait plus s'occuper de lui », a expliqué Giana Sabatino, une employée du refuge, à Newsweek.

@giana_sabatino / TikTok

Après avoir vécu dans une famille, le petit chien avait bien du mal à s’adapter à la vie de refuge et à son agitation. « Il semblait être plus fan des petits chiens que des gros et je pense qu'il était un peu nerveux parce que les autres chiens étaient plus gros que lui. Il semblait cependant apprécier tous les types de Staffies. », a déclaré Gianna.

Trek s’est doucement acclimaté à son nouvel environnement, mais il était clair qu’il espérait de tout son petit cœur trouver rapidement un nouveau foyer. Pour mettre toutes les chances de son côté, la boule de poils a mis au point une technique particulièrement mignonne.

Providence Animal Center / Facebook

Une technique aussi adorable qu’efficace

C’est au cours de ses 2 semaines de quarantaine obligatoires lors de son arrivée que Trek a dévoilé pour la première fois sa manière unique d’attirer l’attention. « J'ai remarqué la petite danse de Trek alors que je passais devant son chenil le lendemain de son arrivée et j'ai trouvé que c'était la chose la plus mignonne », se souvient Gianna.

Le petit chien a ensuite continué à « danser » dès qu’un visiteur passait la porte du refuge. « Il faisait sa petite danse alors que les gens passaient pendant les heures d'adoption et dans l'espoir d'être adopté », a déclaré Gianna.

A lire aussi : Le chien d’une employée de refuge réconforte ses congénères en chantant avec eux (vidéo)

@giana_sabatino / TikTok

Cette façon d’attirer l’attention n’a pas tardé à faire fondre le cœur d’une mère et de sa fille. Elles ont d’abord souhaité emmener Trek en balade pour passer du temps ensemble, mais en revenant, elles étaient tombées amoureuses de lui. Désormais adopté, Trek a enfin réalisé son rêve : trouver une nouvelle famille pour la vie. À présent, lorsqu’il danse, c’est de joie !