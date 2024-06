Dans cette ville, la police compte sur la contribution des propriétaires de chiens pour assurer la sécurité dans leurs quartiers

La police de Saint-Cloud a lancé un appel aux propriétaires de chiens de cette ville de Floride (Etats-Unis) à l’aider dans la prévention du crime. Des dizaines de maîtres ont ainsi répondu présent lors d’un évènement organisé fin mai 2024 pour relancer le programme Dog Walker Watch, une initiative inspirée du Neighbourhood Watch de la National Sheriffs' Association et qui connaît un nouveau souffle.

Le programme en question était, en effet, en net recul pendant et après la pandémie de Covid-19. Alors que 100 quartiers y étaient inscrits avant la crise sanitaire, ce chiffe a été divisé par 2 en 2024, rapporte le SC Times.

Les forces de l’ordre comptent sur la vigilance et la connaissance des lieux qui caractérisent les propriétaires de chiens pour améliorer la sécurité de leurs quartiers lors de leurs balades quotidiennes. « Vous, promeneurs de chiens, connaissez beaucoup de gens qui empruntent les mêmes chemins, vous savez ce qui est normal dans votre quartier et ce qui ne l'est pas », a ainsi dit Mandy Hagstrom, spécialiste de la prévention du crime, aux participants à l’évènement.



Les propriétaires canins ayant intégré le Dog Walker Watch s’engagent à participer tous les mois à des réunions et formations. Ils apprennent, lors de ces rendez-vous, à identifier les activités suspectes, les différentes actions de prévention du crime ou encore l’utilisation des caméras de surveillance et des alarmes.

Chaque adhérent au programme est appelé à avertir les secours ou la police s’il venait à constater un comportement anormal en promenant son ou ses amis à 4 pattes.

Conseils et consignes pour les adhérents au Dog Walker Watch

En outre, la police de Saint-Cloud encourage les participants à impliquer leurs voisins pour rendre l’expérience à la fois plus efficace et plus conviviale. Il leur est également demandé de ne pas intervenir directement pour ne pas se mettre en danger, et de laisser faire les forces de l’ordre.

Sur son site, la ville de Saint-Cloud conseille aux propriétaires de chiens de ne pas se laisser distraire par la musique ou leurs téléphones durant les sorties. Elle leur rappelle enfin qu’il est de leur devoir de contribuer à la propreté des lieux publics en ramassant les déjections de leurs compagnons ; des sacs à crottes leur seront d’ailleurs fournis, tout comme des bandanas pour chien.