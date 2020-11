CroquetteChalenge : pour la deuxième année consécutive, le moteur de recherche YouCare vous permet d'aider les animaux dans le besoin !

Comme l’année dernière, l’association YouCare et son moteur de recherche solidaire lancent la campagne de dons Croquette Challenge au profit des animaux qui vivent dans les refuges. L’objectif à atteindre est d’un demi-million de repas offerts.

Le #CroquetteChallenge de YouCare est de retour, pour soutenir les refuges, ainsi que les chiens, chats et autres animaux qui y vivent, en leur offrant des repas.

YouCare est un moteur de recherche solidaire, qui a vu le jour en mai 2018 grâce à une start-up française. Sur ce search engine, les gains générés par la publicité sont reversés aux structures accueillant les animaux abandonnés ou errants. Concrètement, quand on effectue 45 recherches avec cette plateforme – soit en installant son extension, soit directement sur la page YouCare –, un repas est offert au refuge choisi par l’utilisateur. Ce système permis de financer 835 000 repas en 2 ans.

Parallèlement, YouCare organise chaque année le Croquette Challenge, une campagne nationale de dons via son site. En 2019, l’initiative avait débouché sur un total de 190 000 repas offerts aux animaux des refuges.

Pour son édition 2020, le défi est renouvelé et l’objectif revu à la hausse : 500 000 repas. En effet, les refuges et leurs pensionnaires ont plus que jamais besoin d’aide à cause de la pandémie de Covid-19. Cette dernière a considérablement perturbé l’activité des bénévoles et salariés de ces établissements. Elle a également ralenti les adoptions. 200 000 animaux attendent aujourd'hui d'être adoptés dans les refuges de France.

C’est pourquoi l’Association YouCare cherche à fédérer autant de monde que possible autour du #CroquetteChallenge.

Pour y prendre part, il vous suffit de cliquer sur ce lien et de choisir le nombre de repas que vous souhaitez offrir. Un euro permet d’en financer 6.

Pour rappel, vos dons sont déductibles de votre impôt sur le revenu (66% du montant donné). Par exemple, si vous donnez 50 euros pour le Croquette Challenge, votre don ne vous coûtera réellement que 17 euros !