Covid-19 : la crise sanitaire a renforcé le lien entre les Français et leurs animaux de compagnie

Purina, acteur majeur de l'alimentation pour nos compagnons à 4 pattes, s'est associé à l'entreprise française de sondages Odoxa pour évaluer l'impact du coronavirus sur le rapport entre l'Homme et l'animal domestique. Les résultats de cette enquête menée auprès de 1005 Français représentatifs de la population ont été dévoilés le 15 juin 2021.

Les confinements ont permis à l'être humain de se rapprocher de ses semblables, mais également des animaux de compagnie. 74 % des Français et 78 % des propriétaires estiment que la crise sanitaire a eu des effets positifs sur la relation entre l'Homme et l'animal domestique.

Au cours de ces derniers mois, les chats et les chiens sont devenus de fidèles partenaires au quotidien. Ils se sont habitués à passer beaucoup plus de temps avec les membres de leur foyer, pour lesquels ils se sont révélés être un soutien pour lutter contre la déprime et la solitude.

L'étude menée par Odoxa et Purina a démontré que la majorité des Français est convaincue que la possession d'un animal de compagnie procure de réels bienfaits. L'affection que les chats et les chiens ont témoignée lors de cette période, a amélioré la qualité de vie et le bien-être des personnes confinées.

Des actions collectives pour reconnaître le rôle clé de l'animal domestique au sein de la société

Les modes de vie différents ont permis de dessiner un nouveau rapport entre les propriétaires et leurs compagnons à 4 pattes. Plus de la moitié d'entre eux désirent développer une société plus inclusive. L'objectif est d'accepter davantage les chats et les chiens dans les divers lieux du quotidien, notamment au travail. Environ 40 % des Français réclament ce droit, rapportent les résultats de l'enquête.

Leur présence aurait un effet catalyseur, réduisant le stress et favorisant un environnement de travail plus détendu. Purina a d'ailleurs mis en place le programme Pets at Work, dont le but est d'accompagner les entreprises à devenir Pet Friendly.

Mais Purina ne s'arrête pas en si bon chemin. La firme s'est engagée depuis 2016 à sensibiliser 2 millions d'enfants, les propriétaires de demain, à travers l'Europe avant 2024. La sensibilisation à la possession responsable s'effectue à l'aide de programmes pédagogiques proposés à l'école et autres structures, telles que les bibliothèques ou encore les centres de loisirs.

Enfin, Purina soutient et accompagne les entrepreneurs sociaux. Pour ce faire, l'entreprise a lancé le Prix Better With Pets, dont l'un des finalistes de l'édition 2020, qui n'est autre que l'association Gamelles Pleines, « lutte contre l'exclusion sociale des personnes en situation de précarité en agissant par la dimension animale ».

L'abandon d'animaux domestiques : un véritable fléau en France

Près de 100 000 animaux de compagnie sont abandonnés chaque année sur le territoire français. Purina collabore avec une myriade d'associations pour éradiquer ce fléau.

L'entreprise se mobilise pour sensibiliser le grand public à l'adoption responsable, notamment à travers 2 actions concrètes :

- un guide de l'adoption responsable accompagnant les futurs propriétaires dans leur démarche ;

- un sélecteur de race les orientant vers l'animal correspondant à leur mode de vie.

Grâce à ses engagements, Purina espère développer une société encore plus propice au lien entre l'être humain et l'animal de compagnie. Un travail de longue haleine, mais qui commence à porter ses fruits.