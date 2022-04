Contre toute attente, leur chienne donne naissance à un huitième chiot dont la couleur les laisse bouche bée !

Au Canada, les propriétaires d’une chienne appelée Freya ont été surpris de découvrir la couleur du 8e et dernier chiot qu’elle a mis au monde. En faisant quelques recherches, ils ont vite compris que le phénomène, bien que rare, n’avait rien d’inquiétant pour le petit canidé.

Une chienne a donné naissance à un chiot à la robe teintée de vert, alors que les 7 autres canidés nouveau-nés de la portée présentaient une coloration normale. Un récit rapporté par le média canadien Global News.

Le 27 janvier 2022, Freya, une femelle Valley Bulldog – race non reconnue par la FCI, résultant du croisement entre Bulldog Anglais et Boxer – de 3 ans accouchait d’une portée d’adorables chiots. Elle a d’abord donné naissance à 7 chiots à 20 / 25 minutes d’intervalle, et ses propriétaires pensaient que c’était terminé. L’échographie, effectuée quelques semaines plus tôt, révélait en effet la présence 7 fœtus.

Alors que Trevor Mosher et sa femme Audra, qui habitent Middle Sackville en Nouvelle-Ecosse (extrême Est du Canada), étaient en train de nettoyer Freya, la chienne a repris le travail.

La mise bas s’est conclue par l’arrivée d’un 8e chiot, mais ses maîtres pensaient avoir affaire à un mort-né. Il se trouvait dans un sac amniotique noir, alors que ceux de ses frères et sœurs étaient translucide. Puis le chiot s’est mis à bouger et à émettre des sons.

Un pigment biliaire à l’origine de la couleur peu commune du chiot

Trevor et Audra se sont empressés de le nettoyer, découvrant la couleur surprenante de sa robe ; elle était verte. D’abord inquiets, ils se sont renseignés sur Internet et ont ainsi compris que ce phénomène rare n’était pas du tout préoccupant.



Thunder 104.5 WGRX / Facebook

En fait, lors de certaines grossesses, la biliverdine (pigment biliaire) peut se retrouver dans le placenta et recouvrir un ou plusieurs chiots. Cette couleur verte n’est, en outre, pas définitive ; elle disparaît à mesure que le chiot grandit.

A lire aussi : Sans nouvelles de sa chienne depuis 7 mois et ayant récemment déménagé, une femme reçoit le message qu’elle espérait tant

Trevor Mosher s’est dit chanceux d’avoir été témoin d’un tel spectacle. Il a demandé, via les réseaux sociaux, des idées de noms pour qu’il puisse en choisir un pour cette petite femelle. Wasabi, Fiona, Hulkette et Pistachio figurent parmi les propositions des internautes.