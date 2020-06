Conscient de l'épreuve que son frère vient de traverser, ce chien fait tout son possible pour le réconforter !

© Jackie Rogers

Roman le chien n’est pas très en forme et doit se faire opérer. Son congénère et ami Spanky l’a compris et fait ce qu’il peut pour lui apporter du réconfort. Une scène en particulier, filmée grâce au système de vidéosurveillance de la maison, montre à quel point Spanky est sensible à sa souffrance.

« Spanky ne fait rien sans Roman et s’assure toujours d’être tout près de lui ». Lorsqu’elle parle de ses chiens et de la formidable complicité qui les unit à The Dodo, Jackie Rogers est aussi fière qu’émue. Les 2 quadrupèdes sont inséparables. Le plus jeune, Spanky, idolâtre littéralement son aîné.

Début juin 2020, l’une des oreilles de Roman commençait à enfler. Sa maîtresse l’a emmené chez le vétérinaire, qui a découvert qu’il souffrait d’un othématome, un hématome se formant au niveau du pavillon de l’oreille. Ce genre de lésion survient après un choc ou des grattages intenses, donnant lieu à l’apparition d’une poche de sang sous la peau.

Source d’inconfort et de douleur pour Roman, ce dernier devait, en plus, patienter encore plusieurs jours avant d’être opéré et soulagé. En attendant, il avait de plus en plus mal. Spanky a compris que son compère avait besoin de soutien et il est devenu encore plus doux avec lui.

Récemment, alors que Jackie Rogers était au travail, elle visionnait les images de vidéosurveillance de la maison pour s’assurer que tout allait bien pour Roman et Spanky. C’est là qu’elle a assisté à une scène pleine de tendresse.

Roman était couché et Spanky s’est levé. Il est allé chercher le grand panier qui se trouvait juste à côté et l’a rapproché de son frère, lui faisant comprendre que c’était pour lui. Puis tous 2 s’y sont installés, blottis l’un contre l’autre.

C’était sa façon de lui montrer qu’il l’aime et qu’il prend soin de lui.