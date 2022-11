Pour comprendre et anticiper les besoins de votre animal de compagnie, calculez son âge humain !

En tant qu’adoptant, vous vous êtes certainement déjà demandé quel âge aurait votre animal, s’il se glissait dans la peau d’un humain. Le saviez-vous ? Ce paramètre vous permet de mieux appréhender les besoins de votre petit compagnon. Flexadin Advanced, marque de complément alimentaire soutenant le métabolisme des articulations des animaux de compagnie, distribue son lot de conseils, astuces et exercices tout au long de mois de novembre pour garder votre partenaire canin ou félin mobile et en bonne santé.

Grandir et vieillir nous permet de tirer de nombreux enseignements. Et le temps n’épargne pas nos adorables chats et chiens ! Ces derniers n’évoluent et ne mûrissent pas de la même façon que leurs amis bipèdes, à qui ils ont juré fidélité.

Bien sûr, pléthore de facteurs internes affectent leur âge, dont la race, le poids ou encore le mode de vie. À titre d’exemple, un félin qui mène une vie douillette en intérieur vit généralement plus longtemps que son homologue baroudeur, plus soumis aux dangers du monde extérieur.

Comme le révèle la marque Flexadin Advanced dans un communiqué, nos compagnons à 4 pattes ne vieillissent pas de façon linéaire par rapport à l’Homme. « Les études les plus récentes laissent à penser qu’un chat ou un chien de 1 an serait plus ou moins un adolescent de 15 ans. À 2 ans, le même animal n’aura toutefois que 25 ans et non pas 30 », a-t-elle expliqué.

En moyenne, l’espérance de vie d’un chat ou d’un chien (toutes races confondues) correspond à 15 ans de vie humaine. Ainsi, votre matou soufflera l’équivalent de sa 80e bougie humaine et votre toutou sa 90e !

Bien que ce calcule puisse paraître amusant au 1er abord, il permet de mieux comprendre et anticiper les besoins du petit poilu qui trottinent fidèlement à nos côtés.

Votre mission ? Offrir une longue et belle vie à votre boule de poils !

Grâce à l’espérance de vie d’un animal, les maîtres peuvent appréhender : la vitesse de sa croissance et l’évolution de son développement ; le moment où il devient adulte ; le début de sa phase de vieillissement.

Connaître l’âge humain de votre acolyte canin ou félin s’avère important pour répondre à ses besoins physiologiques. Dangers qui errent à l’extérieur, maladies qui attendent patiemment dans un coin et accidents qui viennent sans crier gare sont susceptibles d’annoncer le chant lugubre du glas.

Pas de panique, il existe des myriades de moyens pour garder votre ami à fourrure le plus longtemps possible à vos côtés et en bonne santé ! Voici les 4 ingrédients fondamentaux constituant la recette :

Servez-lui des repas équilibrés et adaptés à ses besoins.

Faites-lui pratiquer de l’exercice quotidiennement.

Mettez à jour ses vaccins et ne négligez pas les contrôles annuels chez le vétérinaire.

Offrez-lui tout votre amour et aidez-le à se sentir serein.

Flexadin Advanced, le complément alimentaire qui prend soin des articulations de votre animal

Au fil des années, les poils grisonnants ne sont pas les seuls à proliférer sur le dos de votre compagnon. Des petits tracas de santé sont souvent à prévoir, comme les douleurs articulaires. Eh oui, nos animaux de compagnie aussi sont dans la ligne de mire de l’arthrose !

Avec le temps, articulations, cartilages et structures osseuses composant les pattes des chiens se dégradent. Le renouvellement cellulaire se révèle être plus difficile. Arrivé à un certain âge, vous redoublez de vigilance lors de vos activités pour préserver votre corps ? Votre partenaire canin subit la même situation.

En outre, les chutes et autres accidents pouvant survenir à tout moment ont tendance à fragiliser ses membres et accélérer leur dégradation. En tant qu’adoptant, vous avez la responsabilité de surveiller votre boule de poils, de préserver sa santé et son bien-être.

À sa bonne hygiène de vie peut venir se greffer un complément alimentaire, tel que Flexadin Advanced. Cet aliment a été élaboré de manière à maintenir la souplesse et la mobilité des articulations. Sous fourme de bouchées tendres et savoureuses, ce produit s’intègre facilement à l’alimentation de votre précieux trésor sur pattes. Le préserver d’une maladie dégénérative, comme l’arthrose, est inscrit dans l’ADN de Flexadin Advanced.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site de la marque en cliquant ici.