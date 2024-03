Comment un simple bâtonnet peut transformer l'hygiène dentaire de votre chien ?

Accorder l’attention qu’il faut à la santé buccodentaire de nos chiens permet de préserver leur santé globale et leur bien-être. Parallèlement aux indispensables soins réguliers, Mars Petcare et le Waltham Petcare Science Institute proposent aujourd’hui une approche novatrice dans ce domaine, consistant à favoriser les bonnes bactéries buccales.

Il convient de rappeler que la maladie parodontale touche 80% des chiens âgés de plus de 3 ans. Nous ne pouvons pas toujours nous rendre compte de ses symptômes, alors que les conséquences sur la santé de nos animaux de compagnie sont loin d’être négligeables. Le bâtonnet PEDIGREE® Dentastix™ Daily Oral Care a été conçu pour la prévention des affections touchant la cavité buccale de nos amis à 4 pattes, à commencer par la maladie parodontale justement.

Caractérisée par l’infection des gencives et des tissus qui soutiennent les dents par des bactéries pathogènes présentes dans la plaque dentaire, la maladie parodontale affecte considérablement nos chiens au quotidien. Elle engendre la mauvaise haleine, l’inflammation et les saignements de la gencive, des abcès dentaires, des infections osseuses, ainsi que le déchaussement et la chute des dents.

Les canidés qui en sont atteints peuvent avoir du mal à s’alimenter à cause de la douleur, qui favorise également des changements comportementaux notables. Non traitée, la maladie parodontale peut donner lieu à des affections encore plus graves, touchant le cœur, le foie et les reins.

Conscients de son impact, Mars Petcare et son centre de recherche scientifique Waltham Petcare Science Institute proposent une nouvelle approche de la santé buccodentaire canine basée sur l’action bénéfique de bactéries bien spécifiques. Ladite approche s’appuie notamment sur les enseignements livrés par une étude récente qui sont, par ailleurs, de nature à aider les vétérinaires à diagnostiquer la maladie parodontale à un stade précoce. Ces données peuvent également faciliter la mise en place de stratégies préventives venant compléter la réduction de la plaque dentaire et du tartre.

Un peu à l’image des bonnes bactéries présentes dans l’intestin, celles qui se développent dans la cavité buccale ont un rôle majeur à jouer dans la santé buccodentaire du chien. Les études récentes le démontrent tout en soulignant leur importance dans le diagnostic et la prévention de la maladie parodontale, ainsi que dans l’évaluation de l’efficacité des produits utilisés pour assurer l’hygiène buccodentaire des chiens.

Promouvoir les bactéries bénéfiques pour assurer la bonne santé dentaire de nos chiens

Les travaux cités plus haut ont apporté la démonstration clinique de l’effet bénéfique du bâtonnet PEDIGREE® Dentastix™ Daily Oral Care sur l’état de la bouche et de la dentition canines lorsqu’il est pris tous les jours. La consommation quotidienne de ce bâtonnet est, en effet, corrélée à une augmentation significative de la proportion de 6 familles de « bonnes » bactéries buccodentaires. À l’inverse, chez les chiens ne prenant pas Dentastix™ Daily Oral Care à un rythme quotidien, c’est une augmentation significative de la proportion de 8 familles de « mauvaises » bactéries, car associées à la maladie parodontale, qui a été constatée.

« L’écosystème buccal canin héberge sa propre signature microbienne, ce qui permettrait de l’utiliser comme biomarqueur et aiderait à évaluer l’efficacité des produits d’hygiène bucco-dentaire, explique le Dr Ruparell, chercheuse au Waltham Petcare Science Institute. Comparés aux chiens à qui l’on ne donne pas de bâtonnet à mâcher à visée bucco-dentaire, ceux à qui l’on en donne régulièrement présentent dans la plaque supragingivale une proportion plus élevée de bactéries « bénéfiques » associées à la santé parodontale. Avoir une bonne santé dentaire ne signifie pas éliminer l’ensemble des bactéries ; il s’agit de promouvoir les bactéries dites bénéfiques. »

A lire aussi : Une belle histoire d’amitié entre un chaton et un chiot blessés naît dans l’unité des soins intensifs

Pour le Dr Darren Logan, Directeur de Recherche au Waltham Petcare Science Institute, « cette étude sur le microbiome buccal fournit de nouvelles informations sur les façons potentielles dont les produits d’hygiène bucco-dentaire comme Dentastix™ peuvent promouvoir la santé bucco-dentaire canine. »