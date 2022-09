Plus que jamais, choisir avec soin les croquettes de son animal est essentiel pour sa santé et le porte-monnaie

Rares sont les produits à ne pas être impactés par l’inflation. Les aliments pour animaux de compagnie n’échappent pas à cette tendance, favorisée par le contexte économique et géopolitique actuel. D’où la nécessité d’avoir une démarche encore plus attentive et étudiée lors de l’achat de croquettes pour son chien ou son chat.

La hausse des prix des matières premières, du carburant ou encore des emballages fait que les produits dont nos animaux de compagnie ont besoin au quotidien voient leurs tarifs augmenter, eux aussi.

Alors que le budget alimentaire annuel moyen pour un chat était jusque-là de 500 euros pour un chat et 800 pour un chien, ces dépenses dépassent ces montants aujourd’hui. Les prix des croquettes ont augmenté de 8 à 9% selon les sources.

Un accroissement des frais qui pose évidemment problème pour bien des familles comptant au moins un canidé ou un félin parmi leurs membres. Ne plus pouvoir assumer le budget alloué à son animal de compagnie fait malheureusement partie des principales causes d’abandon. Ce qui serait de nature à aggraver ce fléau auquel la plupart des refuges et associations ont du mal à faire face depuis des années déjà.

Il est donc plus que jamais important d’accorder un grand soin lors du choix des croquettes de son compagnon à poils. Il s’agit de faire en sorte que son chien ou chat reçoive une alimentation adaptée, véritablement nutritive, complète et saine, mais aussi qu’il se fasse plaisir en mangeant, tout en gardant le contrôle sur les dépenses.

Bien étudier ses choix

La qualité est à privilégier, tout comme le made in France. Les circuits courts d’approvisionnement en ingrédients présentent, en effet, l’avantage de garantir une traçabilité et une fraîcheur optimales, tout en coûtant moins cher au fabricant, et in fine à l’acheteur.

Choisir ses croquettes doit évidemment se faire aussi en fonction des caractéristiques de l’animal. Elles doivent être en adéquation avec ses besoins selon qu’il s’agisse d’un chiot, chaton, chien ou chat adulte, stérilisé, sujet à des problèmes digestifs ou à des troubles cutanés…

Il est aussi possible de faire des économies sans pour autant descendre en gamme lors de l’achat des croquettes de son ami à 4 pattes. Privilégier les sacs grand format, par exemple, revient moins cher qu’acheter des petits paquets.

Il est également conseillé d’être à l’affut des promotions ou des petits « bonus », comme la livraison gratuite. Ce qui est le cas chez Pro-Nutrition, marque de croquettes premium basée en Bretagne, durant les « French Days ».

Un animal bien nourri est un animal dont la santé coûte moins cher

Par ailleurs, continuer de donner à son animal des aliments de qualité, c’est lui garantir une meilleur santé et donc moins de frais liés aux soins vétérinaires pour une variété de troubles causés une alimentation inadaptée : digestifs, rénaux, dermatologiques, articulaires, cardio-vasculaires, etc.

