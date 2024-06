Cette chienne en quête d'adoptants à aimer pour toujours ne peut s'empêcher de sourire à la vie, malgré son handicap (vidéo)

Depuis qu’elle a été secourue à la suite d’un accident avec une voiture en Roumanie, la belle Juliette attend son doux Roméo. L’association Loulous sauvés in extremis, partenaire du Peanut’s Dog shelter (Bacau), recherche activement un adoptant responsable et prêt à s’investir pleinement pour lui offrir la vie qu’elle mérite.

Juliette est un cœur à prendre. Avec sa joie de vivre et ses 25 kg d’amour, elle fera certainement le bonheur d’une famille patiente, douce et dévouée.

Mais derrière son grand sourire affiché en permanence, se cachent les souvenirs d’un passé douloureux.

Cette chienne magnifique a été trouvée avec les pattes arrière qui traînaient sur la route.

La raison ? Un accident avec une voiture. À la suite de son sauvetage, la boule de poils a été mise en sécurité au Peanut’s Dog shelter.

Au vu de son état, ses bienfaiteurs l’ont emmené dans une clinique vétérinaire de Bucarest dans l’espoir de trouver une solution.

« La fracture de la colonne qu’elle avait n’était pas opérable. Juliette restera donc handicapée à vie, explique Alice de l’association Loulous sauvés in extremis au micro de Woopets, elle arrive à se tenir debout en statique et se déplace avec ses 2 pattes avant. Nous avons essayé de l’habituer à utiliser un chariot, mais elle ne supporte pas cela. »

Une chienne « joyeuse et pleine de vie »

Nos amis les animaux nous offrent souvent de grandes leçons de vie. Malgré les épreuves traversées, Juliette fait preuve d’une résilience et d’une rage de vivre inspirantes. Son handicap ne constitue en aucun cas un frein à son bonheur.

« Juliette reste pourtant une superbe chienne hyper joyeuse et pleine de vie, poursuit notre interlocutrice, nous l’avons rencontrée lors de notre voyage en Roumanie en mai 2024. Elle était avenante, joueuse et souriante ! »

Mais pour que son bonheur soit absolu, il faudrait que la chienne de 3 ans pousse les portes d’une maison chaleureuse et d’un cœur aimant à l’infini.

« Juliette recherche une famille, qui n’attendrait pas d’elle de longues promenades, mais plutôt des temps de repos à se dorer la pilule au soleil, indique notre source, elle aime passer du temps dehors et faire la folle. Une maison de plain-pied sera obligatoire. » De plus, elle s’entend très bien avec les autres chiens.

Alors, qui lui donnera la chance de connaître la vie de famille et l’amour avec un grand « A » ?

Pour obtenir de plus amples informations sur Juliette et le processus d’adoption, merci de contacter directement l’association Loulous sauvés in extremis : [email protected].