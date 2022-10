Chienne de thérapie dans une école, Meg a eu droit à sa photo scolaire pour la 2e année consécutive

Meg vient de connaître sa 2e rentrée scolaire dans un collège public de l’Ohio, la Goshen Middle School en l’occurrence. Elle y intervient en tant que chienne de thérapie.

Le 26 septembre, l’établissement a twitté sur ses différents comptes la nouvelle photo scolaire de la femelle Golden Retriever. Elle y apparaît « souriante », vêtue d’un joli bandana rouge portant son nom. Un cliché que beaucoup ont aimé et commenté sur le réseau social.

GMS Facility dog Meg has nailed her yearbook photo once again! We hope this puts a smile on your face, just like she does for us every day! pic.twitter.com/MBjjOITS71

Agée de 2 ans et demi, Meg est la coqueluche des élèves, mais aussi de leurs parents du personnel de l’établissement. Elle est là pour soutenir et réconforter les collégiens qui en éprouvent le besoin.

Ils peuvent la voir soit à titre individuel, soit dans le cadre d’une visite de classe. Pour en faire la demande, il leur suffit d’utiliser le code QR mis à leur disposition dans les couloirs et halls du collège.

Meg a été formée par Circle Tail, un centre entraînant des chiens d’assistance et de thérapie basé près de Cincinnati, toujours dans l’Ohio.

Everyone meet “Meg” - she is GLSD’s newest staff member and she is a trained therapy dog! Mrs. DeNu is her caretaker and there are several others in the district who have been trained to work with her! Can’t wait to see her with our students! @GoshenLocal pic.twitter.com/mSAzTn15ZU