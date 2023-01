Cherchant leur chien depuis près de 2 ans, ils apprennent qu'il ne se trouvait qu'à une poignée de kilomètres de chez eux

Les Elleard, famille habitant Daphne dans l’Etat de l’Alabama (Sud des Etats-Unis), étaient inconsolables depuis la disparition de leur chien Leroy. Surtout les enfants de Karen et Robert, qu’ils devaient longuement réconforter tous les soirs en leur assurant qu’ils finiraient par retrouver leur ami à 4 pattes.

L’insupportable absence de Leroy avait duré près de 2 années. L’animal était sorti par la porte de derrière pour ne plus donner signe de vie depuis. Pendant 6 mois, ses maîtres le cherchaient inlassablement, mais ils avaient fini par se faire à l’idée qu’il était très probablement parti pour toujours.

Le lundi 9 janvier 2023, pourtant, c’est bien Leroy qui a été repéré et pris en charge par le service de contrôle des animaux local alors qu’il errait en compagnie d’un congénère. L’agente Jessie Payne les a secourus et emmenés au refuge, où elle a découvert qu’il était pucé. L’autre chien, lui, n’était pas identifié. Tous 2 avaient le pelage en très mauvais état.

« Je n'aurais jamais su qui il était ou d'où il venait sans la puce électronique, ni d’ailleurs le fait qu'il avait disparu », indique Jessie Payne à FOX 10.

Karen Elleard n’oubliera jamais la conversation qu’elle a eue avec l’agente au téléphone. « Je reçois un appel téléphonique, et elle me dit : ‘C’est l'officier Payne à l’appareil. Avez-vous perdu un chien ?’ Et c'est comme ça qu'ils ont pu nous retrouver », se souvient la mère de famille.



City of Daphne Animal Shelter / Facebook

« Comme un rêve »

« C'est tellement inattendu. C'est comme un rêve », confie, pour sa part, son mari. 10 minutes plus tard, Jessie Payne était devant chez eux avec Leroy. Tout le monde a alors laissé libre cours à ses émotions.

Leroy n’était qu’à un peu plus de 3 kilomètres du domicile familial quand il a été retrouvé. Qui sait ce qu’il a traversé durant sa fugue. Lui et Sherlock – c’est ainsi qu’a été nommé son compagnon de route – sont les seuls à connaître tous les secrets de leur escapade.

D’ailleurs, après une séance de toilettage et un repos bien mérité à la maison, Leroy a pu rendre visite à son ami au refuge. Un appel à témoin a été lancé pour tenter de retrouver les éventuels propriétaires de Sherlock, toiletté après son sauvetage lui aussi. Si personne ne le réclame, il sera proposé à l’adoption.

