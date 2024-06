Chase, un chien senior, devient accro au wakeboard et surfe avec son propriétaire

Des habitants d’Australie ont été surpris par une boule de poils âgée qui a trouvé un moyen insolite pour profiter de sa retraite. L’animal a découvert le wakeboard il y a quelques mois et est tombé amoureux de ce sport. Depuis, son propriétaire le tracte derrière son bateau.

Chase, un Australian Kelpie, a trouvé sa vocation à l’âge de 14 ans. Selon son propriétaire Ben Siley, relayé par 7 News, il a fait ses premiers pas sur une planche il y a 4 mois et n’a plus cessé de surfer depuis. Il est donc fréquemment repéré au large de Gold Coast sur son surf (Australie).

Ben Siley a toujours souhaité offrir la meilleure vie possible à son quadrupède, qu’il considère comme son « meilleur ami ». Même si le toutou n’est plus tout jeune, il cherche le moyen de lui faire croquer la vie à pleines dents et l’a notamment initié au wakeboard. Ce sport nautique consiste à se faire tracter sur une planche par un bateau.

Un excellent équilibre

Chase n’avait jamais testé auparavant, mais Ben savait qu’il n’était pas trop tard pour lui apprendre de nouvelles choses. Il lui a donc dégoté une planche qu’il a reliée à un catamaran à l’aide d’une corde. Le chien s’est vite senti à l’aise et était stable sur ses appuis : « Il a compris tout de suite et c’est devenu naturel depuis » affirmait son maître.

Lequel l’a fait passer à la vitesse supérieure en le raccordant à son bateau moteur. Chase va un peu plus vite, mais cela ne le perturbe pas. Il maîtrise désormais cette discipline et prend plaisir à surfer, sous le regard ébahi des témoins. Ils sont nombreux à observer le duo s’amuser dans l’océan.

Pour Ben, l’âge ne détermine pas les compétences d’un chien et ses capacités à apprendre de nouveaux tours. L’homme encourage d’ailleurs les propriétaires de canidés âgés à entraîner leur animal pour qu’il continue de s’épanouir malgré son âge avancé. De son côté, Chase est très satisfait de sa retraite !